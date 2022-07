Se l’occhio trema un elemento essenziale nella dieta può essere carente

Capita a tutti, di tanto in tanto, di riscontrare un disturbo poco grave ma parecchio fastidioso: un occhio che trema, palpita e traballa in maniera incontrollata. Di solito, questi spasmi durano soltanto pochi secondi, e passano da soli. Possono presentarsi in maniera molto sporadica, oppure frequentemente. Le cause potrebbero essere diverse, ma in molti casi potrebbe trattarsi di una semplice carenza nutritiva. Vediamo di che cosa si tratta.

Oltre a stanchezza, alcool e tabacco, potrebbe trattarsi di una carenza

Le cause degli spasmi involontari dei muscoli intorno agli occhi possono essere molti. Generalmente, si tratta di semplice stanchezza, soprattutto se recentemente abbiamo sforzato gli occhi. Potrebbe anche verificarsi in conseguenza di un consumo eccessivo di caffeina, di alcool, di tabacco o sostanze stimolanti. In alcuni casi, potrebbe trattarsi di un problema nervoso, specialmente se si presenta con sensibilità alla luce e secchezza oculare. Ma, se l’occhio trema potrebbe anche trattarsi di una carenza: quella di magnesio. Vediamo perché.

Se l’occhio traballa questo elemento essenziale nella dieta può essere carente

Il magnesio, lo sappiamo, è fondamentale per mantenere in funzione il nostro sistema nervoso e muscolare. È per questo che se ne abbiamo carenza, possiamo soffrire di crampi o spasmi muscolari. Questi spasmi si possono presentare anche nei delicati muscoli che circondano l’occhio. È in questo modo che nasce il fenomeno dell’occhio che traballa.

La carenza di magnesio ha effetti negativi su tutto il sistema muscolare e nervoso

Se non assumiamo abbastanza magnesio nella dieta, possono manifestarsi sintomi come tremori, debolezza, stanchezza generale e persino sbalzi d’umore. La carenza di magnesio, inoltre, è una delle più comuni in assoluto soprattutto dopo i 50 anni. Ma quali sono i cibi più adatti per integrare il magnesio?

Cereali, legumi e frutta secca sono particolarmente ricchi di magnesio

Se l’occhio trema potrebbe dunque esserci una carenza di magnesio. Sappiamo che, una dieta ricca ed equilibrata, è fondamentale per assumere tutti i nutrienti di cui il nostro organismo ha bisogno. In particolare, sarebbero molto ricchi di magnesio i cereali, specialmente integrali, i legumi e la frutta secca. Integriamoli dunque attentamente nella nostra dieta, per assicurarci di assumerne le quantità giuste. Per carenze gravi, o se sospettiamo altri problemi di salute, è comunque sempre necessario rivolgersi a un medico

