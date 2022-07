Arrivati in spiaggia, la prima cosa che facciamo dopo aver sistemato teli e ombrelloni è mettere la protezione solare. Che sia importantissimo proteggere la pelle da scottature e altri danni collaterali, è cosa ormai risaputa. Allo stesso tempo, non dovremmo dimenticare nemmeno adeguati trattamenti per evitare di danneggiare i capelli, ritrovandoci con una chioma secca e sfibrata. Ma c’è qualcos’altro che necessita di protezione: le unghie.

Sembrerà strano e forse superfluo, ma anche le unghie potrebbero soffrire di disidratazione o fragilità derivanti da cloro e salsedine. Senza contare che, le più interessate alla bella estetica, non vorranno certo rovinare la perfetta manicure fatta apposta prima di partire per le vacanze. Scopriamo dunque qualche trucco per far durare di più lo smalto al mare e al contempo vediamo anche come avere unghie sane e forti.

Per quanto riguarda l’unghia in sé, potremmo contribuire a rinforzarla e idratarla innanzitutto con un’alimentazione ricca di vitamine e sali minerali. In alternativa o in aggiunta, ottime anche le maschere casalinghe, velocissime e fai da te con ingredienti naturali.

Ad esempio, prepariamone una con la polpa di un intero avocado, frullata con un cucchiaino di olio di oliva e il succo di mezzo limone. Dopo aver applicato lo scrub, lasciamolo in posa almeno 10 minuti, naturalmente sempre monitorando l’insorgenza di eventuali irritazioni che richiedono immediato risciacquo.

Concludiamo l’operazione stendendo sulle unghie uno smalto rinforzante.

Qualche trucco per far durare di più lo smalto al mare senza che sbiadisca

Anche una volta arrivate al mare, comunque, sarebbe bene prendere in considerazione qualche piccolo accorgimento.

Innanzitutto, la crema solare, meglio se 50+ i primi giorni, andrebbe applicata anche su mani e unghie, per contrastare l’invecchiamento cutaneo e altri danni. A fine giornata, dopo la doccia rinfrescante, sarebbe poi buona cosa applicare dell’olio alla mandorla sulle cuticole e una crema idratante all’aloe sull’intera mano. Questo passaggio sarebbe ottimale, non solo per nutrire mani e unghie, ma aiuterebbe anche evitare che lo smalto sbiadisca o si rovini.

Eventualmente, è consigliabile anche stendere ogni 2-3 giorni il top coat trasparente, per sfoggiare una manicure sempre lucida.

Infine, se ci stiamo preparando alle vacanze, ma non vogliamo rinunciare alla manicure, il suggerimento è quello di puntare sul semipermanente in alcuna tonalità specifiche. Tra le più gettonate rientrano sicuramente le nuances corallo, lavanda, lime o French fluo.

