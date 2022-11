Ecco un corso di formazione gratuito per prendere la qualifica tecnica per manovrare un treno

La ricerca di un’occupazione passa per mille rivoli e mille strade, dagli stage ai contratti di formazione e lavoro fino a quelli a tempo indeterminato.

Questo sentiero dipende in verità da molti elementi, alcuni dei quali rappresentano spesso una costante. Il primo è la preparazione, cioè il grado e la capacità di saper produrre valore aggiunto sul posto di lavoro. Ecco perché gli specializzati (operai e professionisti) hanno in genere più chances rispetto alle figure generiche. Il secondo è dato inevitabilmente dalla domanda. Quanto più forte è la carenza di una data figura tanto più facile è, almeno in teoria, trovare un’occupazione.

Ora, al netto di queste premesse sempreverdi sintetizziamo il nuovo avviso apparso sul portale Trenord. Alla sezione “Lavora con noi”, e poi “Scopri le altre posizioni aperte”, incontriamo un bando datato 14 novembre che qui sintetizziamo. In pratica, ecco un corso di formazione gratuito per prendere la qualifica tecnica di Tecnico di Manovra e Condotta.

Di cosa si occupa la figura del Tecnico di Manovra e Condotta

In vista dei prossimi inserimenti di personale, il vettore dei trasporti regionali sta organizzando dei percorsi formativi gratuiti. L’intento è quello di formare Tecnici di Manovra e Condotta qualificati.

Si tratta di una figura responsabile della movimentazione dei treni siti in un deposito di manutenzione oppure su un piazzale di una località di servizio. Per essi l’azienda prevede orari di lavoro flessibili e su turnazione. Pertanto capiterà che i futuri occupati dovranno lavorare anche nel corso dei giorni festivi e/o prefestivi.

Ecco un corso di formazione gratuito per prendere la qualifica tecnica di Manovratore dei treni

Come anticipato il corso è gratuito, ma la partecipazione è subordinata al possesso di alcuni requisiti. Si tratta del possesso del diploma di scuola media superiore, possibilmente di estrazione tecnica. Poi la patente di guida di categoria B e la conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua o certificato B1.

Il requisito preferenziale chiama in causa la residenza dei candidati, vale a dire la Regione Lombardia e le Regioni limitrofe.

Infine, l’avviso Trenord precisa che completano il profilo del candidato ideale il possesso di caratteristiche quali la precisione, la flessibilità e l’impegno costante.

I selezionati effettueranno una visita medica di idoneità alla mansione. A esito positivo verranno ammessi a partecipare ai percorsi formativi, organizzati in funzione delle esigenze aziendali.

Cosa prevede piano di formazione Trenord

Ecco nel seguito quante e quali saranno le fasi lungo cui si snoderà il corso di formazione di Trenord:

conseguimento della Licenza Europea (durata prevista all’incirca un mese) più esami teorici;

corso Certificato Complementare A1/A4 e PDT-A, per il quale si prevedono circa 2 mesi di tempo;

addestramento sul campo;

infine lungo il periodo di formazione sono previste fasi di valutazione e verifica periodica dei frequentanti. Queste verifiche sono indispensabili per la prosecuzione del percorso formativo, comprensivo di tirocinio.

L’invio delle candidature va fatto online collegandosi alla pagina dedicata sul portale aziendale. Un’opzione è quella di inviare CV, foto e lettera di presentazione attraverso il tasto “Invia CV”, previa registrazione del candidato. In alternativa si può procedere tramite Linkedin, scegliendo l’opportuno tasto “Apply with Linkedin”.