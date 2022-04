Scopriamo il segreto del successo della girl band sudcoreana IVE che interpreta l’italiano Sangiovanni e incassa cifre da capogiro 

Le ultime a memoria d’uomo sono state le Spice Girls, la band britannica formata da cinque ragazze tutto pepe che dal 1994 invasero la scena. All’epoca fu una novità grintosa che zampillava da un palco all’altro in varie Nazioni. Oltre 100 milioni di dischi venduti. cantavano i celebri Wannabe e Vivaforever. Fonte d’ispirazione per numerosi gruppi musicali, il successo travolgente è poi svanito nel tempo. Erano i tempi in cui tutte le mode e le tendenze arrivavano quasi sempre e solo dagli States oppure dal Regno Unito.

L’interconnessione fra Stati, oggi messa a dura prova dagli effetti della guerra in Ucraina, ci dà modo di conoscere un gruppo di nuove protagoniste. Scopriamo il segreto del successo della girl band coreana IVE. Sei ragazze prodigio il cui nome è frutto della contrazione «I have» (Io ho), con riferimento alla possibilità di poter dire ciò che si ha o che si è. Campionesse di like e incassi da capogiro, fanno capolino in Italia con l’interpretazione di un testo nostrano. Infatti la canzone «Farfalle» di Sangiovanni, il testo di Sanremo 2022 arrivato quinto in classifica, è una delle canzoni scelte dalla band. Interpretare cover di successo di vari Paesi può anche essere vista come una singolare strategia di marketing per conquistare il successo in ogni Nazione.

Secondo indiscrezioni sarebbe in cantiere una collaborazione tra Sangiovanni e la band IVE venuta fuori dalla Starship Entertainment, un gruppo di intrattenimento sudcoreano. Le giovinette si sono unite nel 2021 e si sono consacrate al grande pubblico con il singolo «Eleven». Il secondo album è «Love Dive». Le altre hit internazionali interpretate dalle giovinette toccano gli Stati Uniti, l’Inghilterra, l’Indonesia, il Giappone e la Tailandia. E la strategia funziona perché pare proprio che l’album delle cover stia facendo impazzire il web e garantendo incassi record.

