In vista della prossima dichiarazione dei redditi, pagare meno tasse sarà come al solito possibile per molti lavoratori dipendenti e anche per i pensionati. Questo, in particolare, grazie agli sconti IRPEF. Unitamente alla possibilità di scaricare dalle tasse da pagare pure molte spese. Ma facendo però attenzione alla differenza che sussiste tra le spese che sono detraibili e quelle deducibili dal reddito imponibile.

Vediamo allora quali sono tutte le spese che il contribuente può sfruttare. Prenderemo a riferimento il modello 730 precompilato 2022, che sarà accessibile online dal prossimo mese di maggio. Ciò proprio per abbassare l’importo delle tasse da versare all’Agenzia delle Entrate.

Scopriamo il modello 730 precompilato 2022 tra sconti IRPEF e spese deducibili e detraibili per pagare meno tasse

Nel dettaglio, a patto di conservare tutti i giustificativi di spesa con pagamento tracciabile, nel 730 precompilato 2022 il contribuente può inserire spese che garantiscono un risparmio IRPEF al 19%. A partire dalle spese mediche e sanitarie. E passando per le spese sostenute per il pagamento del canone di locazione. Ma anche, tra l’altro, le spese sostenute per il pagamento degli interessi passivi sul mutuo della prima casa ad uso residenziale.

Queste spese possono essere già presenti in quanto precaricate dal Fisco. Oppure, se non presenti, possono essere aggiunte in dichiarazione dei redditi dal contribuente. Facendo attenzione però a conservare, come sopra accennato, tutta la documentazione delle spese sostenute. Infatti queste, in un secondo momento, potrebbero essere richieste dall’Agenzia delle Entrate, in caso di controlli.

Quali spese sono deducibili dal reddito per pagare meno imposte

Scopriamo il modello 730 precompilato 2022 pure per quel che riguarda le spese deducibili. Che non garantiscono un risparmio secco di imposta come le spese detraibili, ma che comunque abbassano il reddito imponibile sul quale poi andare eventualmente a versare le tasse se si è a debito con il Fisco.

Nel dettaglio, tra le spese deducibili dal reddito spiccano i contributi previdenziali e assistenziali versati nel 2021, per il 730 2022 precompilato. Così come pure l’eventuale assegno periodico corrisposto al coniuge è deducibile dal reddito.

Tra le spese deducibili, inoltre, rientrano pure i costi sostenuti per le cure mediche e per l’assistenza specifica a favore delle persone con disabilità. Ed il tutto fermo restando che la lista completa ed aggiornata di tutte le spese che sono deducibili e detraibili dal reddito è consultabile scaricando dal portale dell’Agenzia delle Entrate le istruzioni di compilazione del modello 730 2022.

