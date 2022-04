Queste uova di Pasqua 2022 economiche del discount stanno spopolando dappertutto, ma ecco altri 6 trucchi per risparmiare

Le uova di cioccolato sono una spesa significativa, soprattutto se vogliamo comprarne un bel po’ da regalare a figli, nipotini, amici ecc. Ecco allora le uova poco care che stanno facendo impazzire i social, più i suggerimenti degli esperti per spendere meno.

A volte i prodotti meno cari non hanno niente a che invidiare ai più blasonati: per esempio, le birre a prezzo stracciato sono fra le migliori al supermercato. Anche tra le uova di Pasqua ci sono ottime opzioni a prezzi abbordabili. Ma con le miriadi di opzioni sugli scaffali, come si fa a scegliere le più convenienti?

Per venire in aiuto ai consumatori nella scelta dell’uovo giusto gli esperti di Altroconsumo hanno raccolto i prezzi massimi e minimi. Vediamo, dunque, la classifica delle uova di cioccolato al latte in ordine di prezzo minimo, dal più basso al più alto:

Balocco Fast and Furious, 240 grammi (6,99 euro);

Bauli Minions, 190 grammi (6,99 euro);

Nestlé, 210 grammi (7,49 euro);

Perugina, 230 grammi (7,49 euro);

Dolci Preziosi Chiara Ferragni, 280 grammi (7,99 euro);

Dolfin Me contro Te, 250 grammi (8,99 euro);

Ferrero Kinder Marvel Avengers, 150 grammi (8,99 euro);

Perugina Baci, 380 grammi (11,99 euro);

Lindt, 300 grammi (12,90 euro);

Ferrero Kinder Disney Princess, 220 grammi (12,99 euro);

Ferrero Kinder Super Mario, 320 grammi (17,99 euro).

Alternative

In alternativa, al posto che sulle uova di marca ci si può orientare su quelle del discount. Penny Market propone le uova di cioccolato al latte a 3,99 euro, mentre le uova Dolciando dell’Eurospin si trovano anche a 2,49 euro.

Infine, stanno impazzando sui social le uova Deluxe Lidl. Queste uova di Pasqua 2022 economiche costano 7,99 euro. Certo, il prezzo è più elevato di quello di altri discount. Ma le uova esistono in svariati gusti, tra cui nocciole intere o pistacchi. Peraltro, l’uovo Deluxe Lidl è prodotto da un’azienda piemontese, La Suissa.

Insomma, scegliere il marchio giusto può sicuramente aiutare a risparmiare. Ma ci sono anche altri consigli da seguire per non sprecare soldi inutilmente.

Queste uova di Pasqua 2022 economiche del discount stanno spopolando dappertutto, ma ecco altri 6 trucchi per risparmiare

Per risparmiare sulla spesa è importante conoscere qualche astuzia ed evitare gli errori molto comuni che ci fanno spendere di più. Per quanto riguarda le uova di Pasqua, ecco i consigli da seguire secondo gli esperti di Altroconsumo:

monitorare le offerte della grande distribuzione;

confrontare i prezzi di supermercati diversi (tra i punti vendita ci sono infatti differenze di prezzo che arrivano fino all’80%);

tenere a mente che il prezzo spesso non rispecchia la qualità del cioccolato, ma il marchio della sorpresa;

controllare il prezzo al chilo, dal momento che il peso delle diverse uova varia significativamente (le uova con dimensioni simili possono avere spessori diversi);

comprare le uova alla fine delle feste, quando sono scontate;

sfruttare il cioccolato avanzato per preparare dolci.

Approfondimento

Secondo un’indagine le migliori creme antirughe economiche si comprerebbero al supermercato e costano dai 3 ai 10 euro