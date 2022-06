Quando arriva l’inverno ci si rifugia in un bel brodo caldo. Si buttano al suo interno tutti gli ortaggi che si hanno nel frigorifero e fra questi c’è di solito anche il sedano. Stiamo parlando di un alimento che è molto apprezzato da chi fa la dieta per la sua capacità di essere super leggero. Presenta infatti solo 20 g di calorie su 100 g di prodotto. Ha un sapore particolare che non a tutti piace, però, visto il suo largo uso in cucina, è importante conoscerne le caratteristiche e i benefici. È un ortaggio che si contraddistingue per la presenza di foglie seghettate. Può essere consumato crudo, cotto, centrifugato o in forma di succo.

Valori nutrizionali

88,3 g di acqua;

2,3 g di proteine;

0,2 g di lipidi;

2,4 g di carboidrati.

È ricco al suo interno anche di vitamine del gruppo B (0,6 mg e 0,19 mg), A (207µg), C (32 mg). Presenta inoltre potassio, ferro, calcio, fosforo, magnesio, zinco e rame. Una cosa molto particolare del sedano, e che lo rende ottimo per la dieta, è il fatto di non contenere colesterolo. Ottimo quindi per chi soffre di ipercolesterolemia.

Questo favoloso ortaggio mangiato crudo non solo è leggero e fresco ma sarebbe depurativo per i polmoni e benefico per il corpo

Le fibre lo rendono utile per ridurre trigliceridi e colesterolo. Queste, insieme ad una sostanza nota come sedanina, potenzierebbero le attività digestive e di assorbimento dei gas all’interno dell’apparato digerente. Ha un forte potere diuretico e il fatto che contenga una buona quantità di vitamina A lo renderebbe utile per contrastare le infiammazioni. Potrebbe essere utilizzato, proprio per queste sue caratteristiche, anche per alleviare i sintomi che provoca l’acne.

Tra le altre proprietà benefiche del sedano:

ridurrebbe la ritenzione idrica;

aiuterebbe la digestione;

sarebbe utile per casi di gastrite;

avrebbe un’azione protettiva per il cervello;

depurerebbe i polmoni;

contrasterebbe l’insonnia.

Per conservare i suoi nutrienti, è consigliato cucinarlo a vapore o in pentola a pressione. Proprio per questo motivo, una volta acquistato, il sedano, va consumato entro 4 o 5 giorni. Si potrebbe fare anche il sedano frullato per formare il pesto, per un’ottima pasta fresca ed estiva. Una variante del sedano è il sedano rapa. Si consiglia di non abusarne con il consumo in quanto è stato associato a stati allergici in soggetti sensibili. È sempre consigliato ascoltare il parere del proprio medico. In conclusione, possiamo dire quindi che questo favoloso ortaggio mangiato crudo non solo è leggero ma presenta davvero tante caratteristiche che lo renderebbero uno degli ortaggi più salutari da consumare a tavola.

