Se abbiamo la fortuna di avere un giardino, anche piccolo, vogliamo sicuramente viverlo al meglio. Ma può dare fastidio che, mentre ci rilassiamo nel nostro verde in compagnia, qualche occhio indiscreto si impicci dei fatti nostri. Spesso però fare installare staccionate a prova di impiccioni è costoso e rimandiamo la soluzione a momenti meno duri.

Invece, possiamo pensare a un’alternativa in grado di dare una marcia in più al nostro giardino, proteggendoci non solo dai pettegoli ma anche dai malintenzionati.

Una soluzione ornamentale che ci protegge

La nostra soluzione è quella di piantare siepi spinose, cioè piante dal forte impatto ornamentale che hanno anche uno scopo difensivo.

Stiamo parlando dunque di vegetali che sono dotate di spine, nelle foglie e/o nei rami. La loro caratteristica è quella di crescere in modo denso e fitto, così da creare una barriera naturale. Stop agli sguardi curiosi, insomma, ma anche a ladri e intrusi di vario genere nonché agli animali che possono entrare e far danni.

Nelle righe che seguono, scopriamo come rendere il nostro giardino impenetrabile dotandolo di piante perfette per privacy e protezione. Con le quali, inoltre, il nostro spazio verde diventerà ancora più bello, acquisendo una sua personalità.

E scegliamo piante varie, così da avere un tipo di siepe dai colori e dalle fioriture diversificate.

Scopriamo come rendere il nostro giardino impenetrabile a occhi indiscreti e ai malintenzionati rendendolo ancora più bello senza costose staccionate

Nella lista delle preferenze, ecco la Pyracantha o Agazzino, arbusto molto resistente alle basse temperature. Dotato di spine tra le foglie, lunghe anche 5 centimetri, è compatto e sempreverde. D’estate ha “grappoli” di fiorellini bianchi, d’inverno è un tripudio di bacche colorate, gialle/arancioni/rosse.

Si adatta anche a terreni in pieno sole, il Paliurus spina-christi, cioè la marruca, molto ramificata dai rami arcuati e sottili, equipaggiati con spine. Foglie ovali verde intenso, gialle in autunno, ha fiori estivi gialli, riuniti in corimbi. I suoi frutti, verdi e poi marroni, sono piccole lenti con seme legnoso al centro.

Da ricordare poi l’agrifoglio, in cui sono spinose le foglie sempreverdi e che in inverno si veste di scenografiche bacche rosse.

Spazio all’osmanto, resistente all’inquinamento, foglie spinose e fiorellini bianco-crema, tra l’estate e l’autunno.

Per siepi anti “sfondamento” e antifurto, semaforo verde pure al Berberis, tra cui la varietà Barberis x ottawensis “Superba”. Con le sue foglie rosse porpora che cadono in autunno, regala un ulteriore tocco colorato al giardino, assieme ai suoi fiori gialli in primavera e ai frutti rossi invernali.