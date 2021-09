Andare in pensione con un milione di euro è il sogno di tutti. Il sogno è realizzabile a 2 precise condizioni e passa attraverso l’investimento sui mercati finanziari. Grazie all’investimento in Borsa, con un piccolo risparmio mensile e con una strategia efficace è possibile accumulare delle grandi fortune nel lungo periodo. In questo articolo scopriamo come andare in pensione con 1 milione sul conto partendo da zero.

Cosa occorre fare per accumulare una fortuna

Warren Buffet è uno degli uomini più ricchi al mondo. Ha costruito la sua fortuna investendo sui mercati finanziari con un’ottica di lungo periodo. Con la sua stessa strategia molte altre persone sono diventate ricche anche se meno famose. Purtroppo investire in Borsa non è così semplice. O meglio, è molto semplice comprare azioni ma è molto più difficile comprare quelle giuste per guadagnare.

Uno strumento che può aiutare a costruire una efficace strategia d’investimento sono gli ETF. Questi strumenti sono una specie di fondi d’investimento, ma quotati direttamente sul mercato azionario e quindi sono facilmente acquistabili. Permettono di investire su un paniere di azioni, quindi sollevano l’investitore dall’onere di selezionare le singole azioni su cui puntare, col rischio di sbagliare.

Si può abbassare il rischio di perdite e la volatilità dell’investimento investendo in un paniere di azioni per un lungo periodo. Attraverso l’investimento di un piccolo importo su un ETF dalle alte performance, si abbassa il rischio e si può arrivare ad accumulare grandi fortune. Il metodo è abbastanza semplice e viene descritto in questo articolo: “Occhi puntati su questo sistema che può far guadagnare una fortuna a tutti”. Il metodo che descriveremo sotto può fare accumulare 1 milione di euro, anche se non c’è la garanzia che ciò possa accadere. Inoltre questo metodo funziona per qualsiasi importo mensile investito. Ovviamente il risultato finale sarà diverso.

Scopriamo come andare in pensione con 1 milione sul conto partendo da zero

Si può accumulare oltre 1 milione di euro a due condizioni: investendo 500 euro al mese per un periodo di 34 anni, al tasso annuo dell’8%. Con un semplice calcolo matematico è possibile verificarlo. Il problema è trovare un investimento che renda una media dell’8% all’anno. La statistica ci dice che l’indice azionario americano S&P 500 negli ultimi trent’anni ha guadagnato mediamente il 10% all’anno. Quindi si potrebbe investire su un ETF che replica l’andamento dell’S&P 500. Si potrebbe puntare sull’ETF analizzato in questo articolo.

Qui vogliamo suggerire due ETF alternativi che hanno fatto meglio dell’indice S&P 500 negli ultimi vent’anni e che potrebbero continuare a fare meglio. Uno è l’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Technology. Questo ETF investe su 75 titoli tecnologici dell’indice S&P 500. Dal 2007 a oggi ha guadagnato oltre il 500%. L’ETF è quotato anche sulla Borsa italiana (Isin: IE00BNGJJT35) e attualmente scambia a 41 euro. Un altro ETF che ha fatto meglio dell’S&P 500 dal momento del suo lancio è l’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care. Questo ETF replica l’andamento di oltre 60 titoli sanitari del paniere S&P 500. Anche la performance di questo ETF dal 2006 a oggi è stata superiore al 500%.

