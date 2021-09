In media trascorriamo il 25-35% del nostro tempo sotto le lenzuola, a riposare. C’è chi dorme lo stretto indispensabile (e questa tecnica militare aiuta a prender sonno in 5 minuti), chi aggiunge anche il riposino dopo pranzo.

Dunque, il rapporto tra noi e le lenzuola è più intimo e frequente di quel che si pensi. Ma come orientarsi sul loro acquisto e garantirsi igiene e piacere allo stesso tempo? Ecco 5 trucchi su come scegliere le lenzuola di qualità e coniugare estetica e comfort.

Una scelta basata sui materiale

Un primo criterio di valutazione passa ovviamente per la scelta del loro materiale. Al riguardo, molto dipende dalla nostra preferenza a sentirle calde o fresche quando andiamo a dormire.

Sul mercato si trovano fondamentalmente i seguenti tessuti:

cotone, un tessuto morbido e leggero che garantisce un’ottima traspirabilità. In un certo senso lo si può definire un materiale neutro, ossia caldo d’inverno e fresco d’estate;

raso di cotone, dalla superficie molto lucida e simile alla seta, è l’ideale per chi cerca l’effetto estetico garantito. Trattandosi di un materiale traspirante, è utilizzabile in ogni stagione dell’anno;

cotone percalle, perfette per chi vuole sentirsi avvolto da un tessuto leggero, pregiato e vellutato. Sono indicate nella bella stagione o per chi tende a sudare durante la notte. Sono perfette, infine, per chi cerca un prodotto che coniughi lusso e stile;

flanella di cotone, tra i materiali più indicati (e spesso scelti) durante la stagione autunnale e invernale. Queste lenzuola, infatti, sono leggere e mantengono la temperatura calda;

misto lino (mix tra lino e cotone), una fibra che consente al corpo di respirare. Sono perfette per l’estate e le mezze stagioni, tra le più amate da chi cerca prodotti composti da fibre naturali.

La lunghezza della fibra e il numero di fili delle lenzuola

Oltre al materiale, la scelta delle lenzuola di qualità passa anche per altri criteri.

Uno riguarda la lunghezza della fibra, da cui dipende lo spessore del filato e quindi la qualità finale del prodotto. In sintesi, più è lunga la fibra utilizzata per le lenzuola, più il filato risulterà sottile e di qualità.

Un altro elemento di valutazione è il c.d. thread count, cioè il numero di fili, la densità del tessuto delle lenzuola per cm quadrato. Al crescere del numero dei fili, il risulterà essere più morbido, compatto e resistente.

Infine, vi sono almeno altri due elementi da considerare in sede d’acquisto.

Il primo riguarda tutti gli aspetti legati al loro lavaggio. Qui il miglior consiglio è quello di leggere le istruzioni indicate in etichetta dal produttore, prima ancora di comprarle, e regolarsi di conseguenza.

Infine non va dimenticata l’estetica e lo stile d’arredamento della nostra casa. Le lenzuola, infatti, non solo rivestono il letto e ci avvolgono durante il sonno, ma sono anche un elemento di arredo e decoro della camera da letto. Quindi è auspicabile sceglierle, non solo in base alla stagione, ma anche in funzione e in armonia con lo stile della casa.

