Scopriamo alcuni consigli per risparmiare anche 3.000 euro all’anno, con piccoli accorgimenti potremo riuscire a mettere bei soldi da parte

Non importa quanti soldi si abbiano, tutti dovrebbero prestare attenzione a non sperperarli e a risparmiarli, soprattutto in tempi come questi.

Che si tratti degli impulsi che ci prendono all’improvviso al supermercato, delle commissioni nascoste che spendiamo per le carte di credito e i conti correnti, di abbonamenti non utilizzati, tutti i costi inutili andrebbero eliminati.

In questo articolo abbiamo raccolto alcuni consigli per risparmiare fino a tremila euro all’anno.

Seguire alcuni consigli per risparmiare, non significa peggiorare la propria qualità della vita, significa solo evitare le spese inutili.

Il primo consiglio sarebbe cambiare fornitore di luce e gas e sceglierne uno più competitivo. Le tariffe possono variare rapidamente e potremmo pagare anche 500 euro in meno all’anno, a parità di consumo.

Il fornitore può essere cambiato online con pochi clic e non si rischia che la corrente venga interrotta. Il servizio del cambio è completamente gratuito.

Il secondo consiglio sarebbe trasferirsi in un appartamento più economico, visto che l’affitto è una delle spese più alte che paghiamo mensilmente.

Questo consiglio di risparmio può sembrare enorme da applicare, ed effettivamente un trasloco non è una cosa semplice. Ma il costo del proprio affitto non dovrebbe essere superiore a un terzo del proprio reddito. Quindi se paghiamo di più, ci conviene cambiare appartamento. Se continuiamo a cercare lo troveremo e potremo risparmiare anche circa 150 euro al mese e quindi 1.800 euro all’anno.

Il terzo consiglio sarebbe effettuare solo telefonate online e navigare gratuitamente. Se paghiamo un costoso contratto di telefonia mobile e internet, possiamo rescindere il contratto e cambiare operatore. In questo modo è possibile risparmiare circa 360 euro all’anno sui costi del telefono cellulare.

Anche un contratto internet casalingo può farci risparmiare se cambiamo operatore. Il cambio si può fare online e in pochi minuti, senza alcuna interruzione della connessione, perché i provider garantiscono una transizione ininterrotta.

Altri accorgimenti

Se si fanno acquisti online, inserendo il filtro “dal meno costoso”, potremo acquistare gli oggetti più economici. Questo accade anche se si fanno acquisti sui supermercati online.

Molti di essi offrono anche buoni sconto, per esempio se ci iscrive alla newsletter. Il buono sconto sarà inviato automaticamente.

Un altro consiglio per risparmiare sarebbe acquistare frutta e verdura a chilometro zero e cucinare da sé i propri piatti, piuttosto che acquistare piatti pronti che sono generalmente più costosi.

Cucinare da soli è più economico e più sano. Con pochi accorgimenti si potrà spendere solo uno o due euro a pasto. Acquistare e mangiare dell’ottimo cibo, spendendo solo 100 euro al mese è possibile.

