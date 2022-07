È uno dei posti più suggestivi della Costa Azzurra questo villaggio fantasma ricco di vita notturna 

Esistono posti che nascondono storie interessanti e davvero incredibili. Queste storie spesso sono poco note e si scoprono soltanto chiacchierando con i testimoni che le hanno vissute.

Oggi vogliamo parlare di un luogo quasi sconosciuto, che ha davvero dell’incredibile. Situato in Camargue, terra di spiagge argentate e natura incontaminata, è un luogo unico in Europa, per la posizione di isolamento e la bellezza degli spazi. Ecco perché è uno dei posti più suggestivi della Costa Azzurra questo paese in riva al mare che esiste e non esiste.

Un luogo irraggiungibile in cui perdere la cognizione del tempo

La zona paludosa della Camargue, situata alla foce del fiume Rodano, è ricca di paesini selvaggi e ventosi, che possiedono un’aria genuina davvero unica. Cavalli, buoi e fenicotteri sono gli animali più diffusi in questa zona. Lungo la costa sabbiosa della Camargue sorgono spiagge solitarie in cui possiamo passeggiare per ore e ore, senza incontrare nessuno. Alla fine del litorale, che parte da Saintes Maries de la Mer e conduce all’estremità orientale, si trova un luogo davvero unico.

Stiamo parlando del villaggio di Beauduc, che è difficile da definire, perché, più che una città, è un accampamento di casette e di caravan. Questo luogo ha conosciuto grande successo negli anni Settanta, quando anche i vip venivano per godere dell’isolamento. Vi erano alcuni ristorantini di pesce, che sono stati distrutti. Anche le case negli anni sono state demolite e ricostruite di continuo, in una zona in cui lo Stato stenta ad avere il controllo.

Ora quello che ci appare, se capitiamo a Beauduc, è una comunità unita nell’isolamento, che vive in piccole roulotte, tende e camper. La località si raggiunge in macchina, percorrendo una strada sterrata, altrimenti in bici o a piedi. I più coraggiosi la raggiungono a dorso di cavallo, seguendo la tradizione di questi luoghi.

Ora vi vivono hippie, appassionati di kitesurf, chi ama l’isolamento e il vento forte. Non esistono bar o ristoranti a Beauduc, eppure di notte ci sono feste ed eventi che raccolgono persone da tutto il sud della Francia. Tra un drink e l’altro si può godere della bellezza della natura, del mare bellissimo e solitario.

