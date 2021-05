Oggi parliamo di giardinaggio e caldo estivo. Perché nonostante tutti desiderino l’arrivo dell’estate, quando si parla di fiori la questione diventa complicata. I raggi del sole nutrono la terra e le piante. Eppure, molti dei fiori che abbiamo piantato a primavera soffrono il caldo torrido e la mancanza di acqua.

Per questa ragione, se si vive al Sud o in una zona particolarmente afosa, bisogna valutare di piantare alcune varietà di piante specifiche. Questa scelta deve essere fatta in caso di giardini e terrazzi esposti in pieno sole. In questo articolo scopriamo 5 piante rampicanti con fiori a cascata che resistono ai raggi del sole e crescono facilmente rigogliose e stupende.

Non rinunciamo a stupende cascate di fiori

La prima pianta che rende orgoglioso chi la possiede perché stupisce con i suoi bellissimi fiori è la Passiflora. Essa è una pianta ornamentale che si snoda e si arrampica tramite rami filiformi. Pergolati, muretti, cancelli, la passiflora li decora con fiori grandi di svariati colori e può essere usata come siepe. La fioritura dura per tutta l’estate.

Un fiore simile a quello della passiflora nasce dal Clematis. La sua fioritura è ricca e colorata, perfetta per ricoprire brutti muri. Le sue foglie abbondanti ne fanno una pianta da utilizzare per ombreggiare terrazzi e patii. Preferibilmente deve essere interrata affinché abbia una crescita veloce. Può convivere con altre piante, anche rampicanti.

Un’altra pianta dai fiori grandi è la Dipladenia, un rampicante sempreverde che produce fiori per tutta la stagione estiva. Amante del calore, questa pianta vive bene anche col pieno sole per tutto il giorno. I suoi fiori hanno forma a imbuto e sono prevalentemente rossi, bianchi e rosa. Poiché non richiede molte cure è perfetta per ornare muretti, siepi, per creare barriere naturali.

Ecco due piante dai fiori piccoli ma abbondanti. La prima è la Calibrachoa, della famiglia delle Petunie ma molto più resistente. Fiorisce per lunghi periodi da aprile a ottobre, garantisce cascate di fiori con pochissima manutenzione. Risultati senza alcuno sforzo e senza pensare al sole.

Fiori piccoli e bianchi dalla forma di stella. È la Solanum Jasminoides, parente stretta del gelsomino e conosciuta con nome di “gelsomino di notte”. La fioritura è lunga e i rami consentono di creare vere e proprie barriere anche di 3 metri di lunghezza. La Solanum cresce anche in altezza, ma deve essere agganciata a dei sostegni. È molto adatta anche alle zone marine e salmastre.

Queste 2 eccezionali varietà di piante grasse facili da coltivare regalano fiori spettacolari e coreografie di colori senza sforzo