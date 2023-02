Scopri subito quali sono le auto più convenienti: 5 modelli economici e affidabili che conviene comprare adesso

Cerchi un’auto nuova? Allora dovresti sapere a cosa guardare e quali sono le migliori sul mercato. Noi te ne consigliamo cinque, ottime per rapporto qualità prezzo in questo momento. Ecco di quali parliamo e perché dovresti considerarle.

Se hai appena conseguito la patente o la tua auto ha fatto ormai il suo tempo, è il momento di un nuovo acquisto. La scelta di una macchina dipende da diversi fattori che corrispondono a grandi linee alle tue necessità. Attualmente ci sono sul mercato modelli piuttosto interessanti che potrebbero fare al tuo caso. Soprattutto se non hai intenzione di spendere una cifra per ottenere qualcosa di valido. Ma non perdiamo altro tempo: scopri subito quali sono le auto più convenienti coi consigli degli esperti.

Come scegliere un’automobile nuova di zecca

Come abbiamo anticipato, ci sono dei parametri che potrebbero aiutarti nella scelta dell’auto. L’acquisto dovrebbe avvenire solo dopo un’attenta analisi. In effetti, non sono propriamente spiccioli quelli che lascerai al concessionario. Per iniziare, potresti affidarti a internet e confrontare i modelli che ti piacciono. Otterrai così una panoramica generale sui costi, il design e le motorizzazioni disponibili.

Dopodiché potrai cominciare a concentrarti sull’offerta vera e propria. Cerchi degli optional particolari sul modello in questione? O ti accontenti degli standard già inseriti a bordo? Vedi tu. Nel secondo caso sarebbe inutile spendere di più per accessori di cui non ti servirai mai. Per finire, considera gli eventuali incentivi e l’utilizzo che farai della tua auto. Se pensi di guidarla sporadicamente e soprattutto in città, dovresti optare per un motore a benzina o un ibrido. Se invece la sfrutterai spesso e per percorrere tratte lunghe, potresti preferire un diesel o un GPL.

Scopri subito quali sono le auto più convenienti del momento

Se avessi ancora dei dubbi, potresti confrontare una delle prossime auto che abbiamo selezionato per te. La prima si attesta come una delle più economiche dell’anno scorso. Si tratta della Dacia Sandero, in particolare della versione 1.0 SCe Essential. È spaziosa e comoda da guidare e il prezzo di listino dovrebbe superare di poco i 10.500 €. Proseguiamo con la Hyundai i10 Advanced Ecopack. L’azienda coreana ha messo sul piatto un’auto affidabile e davvero accessoriata, anche di base. Lo stile è moderno e il prezzo partirebbe da circa 13.000 €.

Attenta ai consumi è invece la nuova Kia Picanto. Col motore 1.0 da 67 cavalli si guarda al risparmio, senza rinunciare a una guida piacevole. La versione base manca di qualche accessorio che potrebbe far comodo. Per questo suggeriamo di puntare sulla Urban, che dovresti portarti a casa con meno di 13.000 €. Se ti piacciono i SUV, te ne proponiamo poi uno in miniatura. È la nuova Mahindra KUV100, compatta e ideale per la guida urbana. Il modello K6+ è soddisfacente per dotazioni e prezzo: si parlerebbe di meno di 14.000 €.

Concludiamo la carrellata con l’italiana per eccellenza: la Fiat Panda. Anche se il prezzo ha subito un rialzo, resta un’auto di impatto. La semplicità con cui si guida la rende perfetta per i neopatentati. In città fa la sua figura e il prezzo non sarebbe per nulla proibitivo coi suoi 14.500 €.