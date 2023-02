Proteggere casa da freddo e incendi: svelato il materiale migliore, parola di esperti

Il freddo a volte penetra nelle nostre case rendendole umide. Un materiale naturale ci aiuta a mantenere casa al caldo e a resistere agli incendi.

Un recente studio rivela il materiale migliore per proteggere casa dagli incendi e dal freddo. È necessario avere una casa ben isolata e possibilmente senza spendere somme elevate. Anche la scelta del materiale può essere importante. In giro ve ne sono di diversi. Uno in particolare ha buone capacità isolanti e non si infiamma con facilità.

Alcuni materiali per proteggere casa

Per proteggere casa, un materiale che si utilizza molto è il polistirolo. Ciò perché ha la caratteristica di isolare casa sia dal freddo, ma anche acusticamente. La sua struttura assorbe in parte le onde sonore. Essendo composto da celle riempite d’aria al 98%, isola dal freddo e dal caldo. Il polistirolo prende fuoco a contatto con le fiamme, ad una temperatura fra 400 e 500 gradi centigradi.

Altro materiale utilizzato per isolare le pareti domestiche è la schiuma poliuretanica. Sono schiume espanse con dei gas non CFC, limitando così i danni allo strato di ozono. Presenta nella sua composizione una buona quantità di azoto, che la rende poco infiammabile.

Proteggere casa da freddo e incendi con altre soluzioni

Un’altra soluzione adottata per mantenere un certo isolamento termico in casa è la lana di roccia. In effetti si tratta di materiali composti da basalto e dolomite. È un materiale che non s’infiamma facilmente, ma a differenza di altri, non contiene prodotti ignifughi. Per questo motivo la si compone insieme ad altro materiale.

In passato si utilizzava molto e si compone di tanti fili di vetro come se fossero fibre di lana. È certamente il materiale fra i più economici disponibile. Un materiale però che va maneggiato con cura da mani esperte e con le protezioni del caso. I sottili filamenti di vetro in questo modo non potranno entrare in contatto con la pelle o essere respirati.

Alla ribalta la cellulosa

Alcuni studi hanno dato valore ultimamente alla fibra di cellulosa. Si tratta di un materiale naturale ed ecologico. Si produce a partire dalla carta o dal legno, materiali spesso di riciclo. Gli studi mostrano che la fibra di cellulosa è il miglior isolante termico e resistente al fuoco.

Il segreto per proteggere casa da freddo e incendi è nella sua struttura, che racchiude pochissimo ossigeno. È proprio questo infatti il gas di cui la fiamma ha bisogno per potersi sviluppare. Inoltre, a contatto con la fiamma non fonde e diventa così un agente che non propaga la fiamma.

Come isolare casa dall’interno

Se queste soluzioni riguardano l’isolamento della struttura della casa, altre soluzioni economiche si possono prendere per l’interno. La presenza di tappeti e tende, permette di tenere maggiormente il calore nelle stanze. Così anche l’isolamento dei vetri delle finestre con pannelli di legno o di sughero. Si tratta di semplici espedienti alla portata di tutti per stare al caldo durante l’inverno.