Incredibile quali sono le violazioni del Codice della Strada che fanno perdere 10 punti patente

Con la patente a punti bisogna fare molta attenzione alle infrazioni che si commettono. A volte ne bastano davvero poche per esaurire i punti a propria disposizione. E a quel punto o si frequentano corsi per recuperarli, a pagamento, ovviamente o si è costretti a sostenere di nuovo l’esame per riavere una nuova patente. Vi mostriamo, nei prossimi paragrafi, quelle che sono le violazioni del Codice della Strada più “pericolose” per la patente

Commettere un’infrazione del Codice della Strada non comporta solo l’elevazione di una multa. Che a volte può essere anche abbastanza salata. In alcuni casi specifici porta alla decurtazione dei punti della patente.

Alcune violazioni ne tagliano addirittura 10, che per i neo patentati raddoppiano e diventano 20. Facendo finire del tutto i punti a disposizione. Ed è Incredibile quali sono le violazioni che portano al taglio dei 10 punti. E ve le illustreremo nei prossimi paragrafi.

Perdere 10 punti dalla patente può essere un rischio

Ovviamente, il numero di punti sottratti per ogni singola violazione dipende anche dalla gravità della stessa. Per questo è sempre bene tenere sotto controllo i punti patente che si hanno a disposizione. A volte basta una sola multa per perderli tutti, soprattutto ai neo patentati. E appunto per questo bisogna fare attenzione alle infrazioni che portano via 10 punti patente.

Costa 10 punti della patente, ad esempio, superare i limiti di velocità. Ma non di poco. Vi tolgono 10 punti solo se superate di oltre 60 km/h i limiti stabiliti per quel tratto di strada. Ad esempio, se il limite è stabilito a 90 Km/h e voi viaggiate a 155 km/h. Se si supera il limite, ma di poco, i punti decurtati sono molti meno.

I sorpassi azzardati sono pericolosi

I 10 punti patente sono sottratti quando la violazione è molto grave e si mette in pericolo oltre che se stessi anche gli altri. Come nei sorpassi azzardati. Sorpassare in alcuni casi specifici costa la sottrazione di 10 punti e nello specifico quando:

si supera un veicolo che a sua volta sta effettuato un sorpasso ;

; si superano tram e filobus fermi ;

; si superano veicoli in coda, fermi, al semaforo rosso, al passaggio al livello chiuso o incolonnati ;

; se a effettuare il sorpasso è un veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Comporta la perdita di 10 punti della patente anche invadere la corsia opposta in prossimità di curve, dossi o quando c’è scarsa visibilità per pioggia o nebbia. O anche quando la strada è divisa in carreggiate separate.

Incredibile quali sono le violazioni che “costano” più punti

Il comportamento in autostrada anche può diventare molto pericoloso. Costa 10 punti della patente fare inversione di marcia in autostrada, ad esempio. O effettuare retromarcia in autostrada. E sempre gli stessi punti vengono sottratti se si guida in stato di ebrezza o in condizioni psico fisiche alterate dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Stessa punizione per chi si dà alla fuga dopo un incidente con danni a veicoli o lesioni alle persone causate da un proprio comportamento.