Stile di vita sano e regime alimentare equilibrato sono i diventati negli ultimi anni principi fondamentali per numerosissime persone. Da ciò, è in continuo aumento l’interesse verso la ricerca di alimenti nuovi, ipocalorici, capaci di apportare benefici al benessere quotidiano. Infatti, inserire alimenti specifici nella dieta, aiuta a prevenire l’insorgenza di patologie molto diffuse nella popolazione, come colesterolo cattivo, che possono degenerare in malattie cardiovascolari. Ad esempio questo alimento povero, come l’orzo, pulisce le arterie dal colesterolo e protegge cuore e cervello dall’ischemia.

Ecco perché più volte i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno descritto le proprietà nutrizionali di molti alimenti che prevengono importanti patologie e disturbi. Ad esempio può bastare questo ortaggio per fare il pieno di vitamina K e pulire le arterie . Recentemente è stato scoperto che ne basta una manciata per pulire le arterie e prevenire malattie coronariche. Ovvero si tratta di una noce speciale ricchissima di nutrienti con effetti straordinario sul benessere quotidiano. Quest’oggi infatti i consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno come la noce di macadamia, oltre ad essere molto gustosa, è un ottimo alleato contro le malattie cardiovascolari.

Scoperto che ne basta una manciata per pulire le arterie e prevenire malattie coronariche

La noce di macadamia è il frutto dell’albero di Macadamia, proveniente dall’Australia, molto ricca di olio, carboidrati, calcio, fosforo, sali minerali, proteine e vitamine. Contiene inoltre un’alta percentuale di antiossidanti, come flavonoidi. Grazie alle sue proprietà nutrizionali che combattono i radicali liberi, contrastando l’invecchiamento cellulare e il colesterolo cattivo, è un vero e proprio toccasana per l’organismo.

Uno studio ha dimostrato come l’assunzione di macadamia, oltre ad avere effetti ipocolesterolemizzanti, sia fondamentale per la prevenzione della malattia coronarica. In particolare, lo studio ha visto protagonisti 17 uomini affetti da colesterolo alto, che si sono visti somministrati 40/90 g giornalieri di macadamia, per 4 settimane. Il consumo di macadamia ha modificato in maniera positiva i biomarcatori di stress ossidativo, infiammazione e trombosi, ovvero i fattori di rischio della malattia coronarica. Basteranno, quindi anche solo 30 grammi al giorno, magari a colazione o come spuntino, per allontanare il pericolo di malattie cardiovascolari e allungare la vita.