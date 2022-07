Se siamo alla ricerca di un mezzo alternativo all’auto per risparmiare sui costi dei viaggi, il treno potrebbe essere la soluzione perfetta. Aggiungiamo, poi, che con gli attuali sconti di Italo Treno sulla flotta ad alta velocità diventa ancora più conveniente. Raggiungere alcune fra le principali città italiane in poco tempo, risparmiando e dando un importante contributo all’ambiente, è ora possibile con l’ultimissima offerta del vettore.

I dettagli dell’offerta

“Un’estate al bacio!” è il titolo dell’iniziativa promozionale di Italo, attiva dalla sera di giovedì 14 luglio e fino alle ore 18 del 18 luglio. Da questa arrivano i nuovi imperdibili sconti fino al 50% e minimo del 30% sul prezzo del biglietto. Per utilizzarli ci basterà inserire il codice sconto collegato in fase di ricerca dei treni. Una volta fatto, potremo da subito visualizzare i biglietti con la riduzione del prezzo applicata. Per conoscere la disponibilità o meno della promozione per la soluzione scelta, ci basterà consultare la presenza della tariffa low cost.

La scadenza dell’offerta non è l’unico limite presente. Italo Treno ha fissato un numero massimo di posti disponibili riservati alla stessa, occupati i quali diventerà inutilizzabile. Questo è pari a 650.000. Inoltre, sono inclusi nell’offerta solo le soluzioni con data di viaggio a partire dal 22 luglio 2022. Gli ambienti di selezionabili sono Smart e Prima e non manca una differenza di prezzo fra le due. La seconda è chiaramente la più costosa. Pertanto, non è possibile approfittare degli sconti dal 30% al 50% sui biglietti in ambiente Club.

Nuovi imperdibili sconti fino al 50% arrivano da Italo Treno validi solo per questo fine settimana

L’offerta, precisa Italo, non è cumulabile con altre. Il codice sconto collegato alla promozione per acquistare i biglietti dei treni fino a metà prezzo è “BACI”. Per inserirlo, colleghiamoci al sito ufficiale del vettore privato di treni ad alta velocità e clicchiamo su “Hai un codice promo?”. Dopo di che, potremo procedere con la ricerca, secondo le condizioni riportate sopra.

Anche Trenitalia rilascia regolarmente sconti sui treni ad alta velocità. Ne è un esempio il codice per avere una riduzione del 30% sul prezzo del biglietto in tariffa Super Economy.

Lettura consigliata

Per diventare agente di polizia locale bastano il diploma e la patente B con questo bando di concorso