La vera regina dell’estate è l’insalata di riso, che potrà essere portata in tavola preparata in modo classico o con varianti. Un modo per mangiare qualcosa di fresco, semplice e veloce utile per combattere la calura anche in spiaggia. Nel caso si fosse stufi della classica insalata di riso con uovo, würstel, tonno e cipolline, si potrà optare per delle gustose varianti. Una ricetta la vede preparata con feta, zucchine e acciughe ma non è l’unico modo per variare portando delle novità in tavola.

Gli amanti dei frutti di mare potranno utilizzarli per trasformare una banale insalata di riso in un piatto delizioso e ricco di gusto. Oggi, infatti, si andrà alla scoperta della ricetta dell’insalata di riso con vongole e pomodorini, un piatto estivo, perfetto per pranzo o cena, che farà impazzire quasi tutti. Quindi, oltre all’insalata di riso con würstel e uovo si potrà preparare questa interessante alternativa.

Ingredienti per 5 persone

500 g di riso;

1 kg di vongole;

1 kg di cozze;

un bicchiere di vino bianco;

1 kg di pomodorini datterini;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Oltre all’insalata di riso con würstel e uovo prepariamo questa ricetta veloce con vongole e cozze

Per prima cosa, bisognerà procedere pulendo le vongole e lasciandole spurgare per mezz’ora all’interno di un contenitore pieno di acqua fredda. Le cozze andranno sciacquate e pulite da tutte le impurità presenti sul guscio. Lo si potrà fare aiutandosi con una paglietta o una spugnetta. Una volta pulite si potranno aprire mettendole in una pentola sul fuoco. In circa cinque minuti dovrebbero essere pronte per essere utilizzate nella ricetta desiderata.

Mentre le vongole spurgano e le cozze si aprono, ci si potrà occupare del riso da fare cuocere in acqua leggermente salata. Una volta pronto andrà scolato ancora al dente e lasciato raffreddare. Le vongole dovranno essere fatte saltare in padella con un bicchiere di vino bianco, in questo modo si apriranno proprio come le cozze. Prendere una ciotola e raccogliere le cozze e le vongole estratte dalla conchiglia. Filtrare il liquido presente nella padella in cui sono state fatte saltare le vongole e aggiungere i pomodorini tagliati a pezzetti. Lasciare cuocere per cinque minuti prima di aggiungere i molluschi da far saltare per un attimo prima di spegnere il fuoco.

In seguito, sistemare il riso all’interno di un’insalatiera e aggiungere le vongole, le cozze e i pomodori. Condire il tutto con del pepe, un pizzico di sale e un filo di olio EVO prima di mescolare accuratamente. Lasciare raffreddare e servire in tavola.

