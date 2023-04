Come ogni anno il cambio di stagione ci travolge con i suoi nuovi colori e le sue forme uniche. Le vetrine dei negozi cambiano e annunciano l’arrivo di giornate calde e soleggiate. Se alcune mode ritornano, altre raccontano una primavera-estate diversa. Attenzione al nostro look, scopriamo insieme quali saranno le tendenze di quest’anno.

Anche quest’anno assisteremo ad un nuovo cambio di stagione. Le tendenze primavera-estate 2023 si riflettono nelle vetrine dei negozi, sulle riviste di moda e sui cataloghi online. Colori e modelli nuovi ci sorprenderanno, sono i vestiti della nuova stagione appena iniziata. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Ecco i colori per questo 2023

Mai come quest’anno abbiamo visto nuovamente spopolare il lilla. Scarpe, tailleur e accessori tutti di questo colore per questa primavera-estate. Intramontabile è il colore rosso, che si è fatto strada già durante la stagione invernale. Ancora colori vivaci, il verde lime è un altro protagonista di questa nuova stagione. Tra i colori più classici, non passa mai di moda anche il blu, ma questa volta elettrico. Uno dei colori protagonisti assoluti di questo anno è senz’altro il cammello. Durante la stagione invernale hanno primeggiato i cappotti grigi e di questo colore. Tuttavia, diversamente dagli altri anni, ritroveremo questo colore anche durante la stagione calda. Infine come non menzionare l’azzurro, uno dei colori preferiti di questo anno 2023 che ci accompagnerà anche durante la nuova stagione.

Tendenze primavera-estate 2023: non fatevi trovare impreparate, ecco le nuove mode

Non possiamo farci trovare impreparate, questa primavera-estate dobbiamo stare al passo con la moda. Finalmente il caldo inizia a farsi sentire e anche il nostro umore cambia. Abbiamo voglia di uscire, vestiamo abiti più leggeri e meno ingombranti e soprattutto più colorati. Anche quest’anno, come già aveva iniziato questo inverno, la moda suggerisce di osare. Quindi spazio alle trasparenze, al vedo non vedo e al velato. In questo senso, si fa avanti anche la lingerie in vista. Sempre più sensuale, la donna per questa primavera estate si scopre, ma sempre con eleganza.

Una nuovissima tendenza è quella della gonna lunga a sirena. Preferibilmente colorata, la gonna aderisce alle forme e può essere a bassa o alta vita. Largo anche agli abiti lunghi. Parola d’ordine per questa primavera-estate è semplicità. Una moda minimalista che privilegia le tinte unite e i tessuti leggeri. Niente fronzoli, merletti o fantasie eccentriche. Gli abiti vestono più morbidi e scivolano sulle forme senza marcarle. Abbiamo detto che si prospetta una stagione calda all’insegna del colore, tuttavia il nero non passa in secondo piano. Tra lingerie, stile gotico e modelli estremamente essenziali, questo colore continua riproporsi anche per i prossimi mesi. Il consiglio è di seguire le nuove tendenze senza mai penalizzare la propria personalità. Ma soprattutto tenendo conto di quello che valorizza la nostra fisicità. Non tutte le mode ci avvantaggiano, quindi è bene scegliere ciò che va bene per noi.