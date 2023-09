Ecco l’Oroscopo degli Angeli della prossima settimana su fortuna, salute e amore: da Ariete a Pesci, chi sorriderà e chi no, grazie al suo angelo protettore

L’oroscopo degli angeli ha sempre più persone che lo seguono con attenzione. Perché l’angelo custode è lì pronto a darci una mano per affrontare i momenti più particolari della vita. L’importante è sapere chi sia il nostro, in base al segno zodiacale. Ed ecco le previsioni della prossima settimana.

Sapete quale sia il vostro angelo custode? Ovviamente, nessuno può avere la prova certa, ma si dice che ogni segno zodiacale abbia il suo. Attribuito proprio in base alle caratteristiche dell’angelo e del segno.

Ecco l’Oroscopo degli Angeli della prossima settimana su fortuna, salute e amore, per capire come andranno le cose e se il nostro angelo custode potrà darci una mano.

Ariete: momenti di paura, si alterneranno ad altri di moderata tranquillità. Soprattutto, sul lavoro, ci aspettiamo brutte notizie. Chamuel, che protegge dal dolore, ci darà una mano.

Toro: il nostro desiderio è quello di fare pace con il partner. Troppe litigate, ultimamente, hanno finito per allontanarci dall’altro. Prima che sia troppo tardi, affidiamoci a Hagiel, colui che sa aiutare a riconciliarci.

Ecco l’Oroscopo degli Angeli della prossima settimana su fortuna, salute e amore, segno per segno

Gemelli: quale problema di salute, soprattutto nel fine settimana, ci preoccuperà. Segnali iniziali di qualcosa che non va trascurato. Per fortuna, dalla nostra abbiamo l’arcangelo Raffaele che vigila sulla salute.

Cancro: non sempre riusciamo a goderci la famiglia. Ognuno è alle prese con mille impegni e difficilmente ci si trova insieme. Proviamo a organizzare una uscita insieme, per recuperare, affidandoci a Gabriele.

Leone: farà bene, questo segno, a provare a comprare un Gratta e Vinci. Non avrà la certezza assoluta di vincere, ma la fortuna è dalla sua. La cosa positiva è che, poi, combatteremo una ingiustizia, grazie all’arcangelo Michele.

Vergine: saremo chiamati a prendere una decisione in modo ponderato, analizzando bene tutti i pro e i contro. Per fortuna, chi ci assiste è Raffaele, che sa darci una mente più analitica.

Bilancia: troppi pensieri negativi ci stanno disturbando la serenità. Così, non ci godiamo anche le piccole cose belle che dovrebbero darci tranquillità. Chiediamo aiuto a Jophiel, che sa come farci ritrovare armonia.

Ecco cosa succederà, dal 2 all’8 ottobre, agli ultimi 5 segni zodiacali, con l’aiuto degli angeli

Scorpione: come sempre, nell’amore saremo turbolenti. Non ci accontentiamo mai di chi ci è a fianco e cercheremo nuove avventure. Ecco perché dovremmo chiedere a Chamuel di darci un cuore più puro.

Sagittario: che bello che riusciremo, nei prossimi giorni, finalmente a perdonare un torto subito. Merito di Zadckiel, che è vicino a chi non porta rancore.

Capricorno: ma cosa ci è preso? Cosa sono questi continui pensieri su vita e morte? Tempo al tempo. Nel dubbio, possiamo sempre affidarci al nostro Cassiel, che aiuta le persone a comprenderne il significato.

Acquario: a volte, la verità l’abbiamo davanti agli occhi, ma non riusciamo a vederla. Così, finiamo per ingigantire, soprattutto con un’amica, una cosa molto più piccola. Uriel, l’arcangelo della conoscenza, ci darà una mano.

Pesci: abbiamo bisogno di nuove emozioni per uscire dalla routine della quotidianità. Soprattutto, per chi è single, in amore. Per farlo, chiediamo aiuto a Asariel, che risveglia le emozioni sopite.