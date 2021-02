Tutti sono, in qualche modo, appesantiti dalle insicurezze. Magari non ci sentiamo molto capaci nei rapporti sociali, o crediamo di non essere abbastanza intelligenti. Oppure ci sono situazioni particolari in cui ci sentiamo a disagio: pensiamo a quando dobbiamo parlare in pubblico, o quando stiamo discutendo animatamente. Per fortuna esiste una soluzione ben precisa a questi problemi: sconfiggeremmo subito le nostre insicurezze se iniziassimo a fare questa cosa.

La svolta

Ciò che dovremmo iniziare tutti a fare è seguire un corso di recitazione. Sappiamo che molti non si ritengono in grado. Pensano di essere troppo rigidi, troppo poco creativi, troppo timidi. Ma questi sono proprio i limiti che un po’ di recitazione risolverà in un attimo. Per cui senza pensarci ulteriormente, iscriviamoci ad un corso online o, quando ci saranno le riaperture, in presenza.

I benefici

Il primo ovvio vantaggio della recitazione è che ci insegna a parlare al pubblico. Non avremo più difficoltà a rivolgerci a tante persone, e far valere le nostre idee, perchè sapremo sempre come articolarle. Quindi la nostra timidezza scomparirà in pochissimo tempo. Quando qualcuno avrà bisogno di un “public speaker”, si rivolgerà a noi pechè sa che abbiamo una capacità rara.

In senso più ampio, sarà la nostra autostima a beneficiarne. A teatro avremo un sacco di occhi puntati addosso, tante persone che stanno in silenzio per ascoltare cosa stiamo dicendo. Una volta che ci abitueremo a questa situazione, nulla ci sembrerà impossibile.

Autostima e non solo

Ma i vantaggi non si fermano qui. Infatti otterremo in breve tempo un linguaggio più variegato, che ci farà sembrare molto più colti ed intelligenti. Non solo, ma diventeremo anche molto più creativi. Questo è particolarmente vero se facciamo improvvisazione, che ci spinge a trovare in fretta soluzioni sempre nuove.

Infine, entrare in un gruppo di recitazione ci permette di conoscere molta gente nuova, qualcosa di cui abbiamo molto bisogno dopo un lungo periodo chiusi in casa.

Per tutti questi motivi, sconfiggeremmo subito le nostre insicurezze se iniziassimo a fare questa cosa. Un bel corso di recitazione, in barba alla timidezza iniziale, potrebbe davvero svoltare la nostra vita.