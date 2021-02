Il Mondo è cambiato con la pandemia, e con esso anche il lavoro. Purtroppo alcuni hanno perso il proprio impiego, e comunque tutti sono preoccupati per il futuro. In queste circostanze, è importante cercare di capire come fare per impiegarsi nel mondo dopo il Covid. Proponiamo quindi qualche utile suggerimento sulla strada da seguire.

Per fortuna, non saranno solo ingegneri e medici ad essere richiesti, ma anche persone con un lato meno razionale. Vedremo insomma che questi lavori creativi saranno presto tra i più pagati.

Responsabile Marketing

La pandemia non fermerà la globalizzazione, quindi le aziende continueranno a dover competere duramente. E per farlo, dovranno assicurarsi tra le altre cose di avere una comunicazione impeccabile. Qui entrano in campo gli esperti del marketing. Essi si occupano di creare campagne di comunicazione e promozione per vari prodotti e servizi. Chi ha competenze nel campo della comunicazione e del digitale sarà avvantaggiato per una carriera in quest’ambito.

Esperto di Public Relations

In maniera simile al marketing, le public relations hanno a che fare con la comunicazione. È un lavoro delicato perchè riguarda il modo in cui le aziende proiettano la loro immagine verso il mondo esterno, e basta poco per fare figuracce. Ma per chi è abile nella comunicazione scritta ed orale, è una carriera per fare successo.

UX Designer

Questo strano nome sta per “User experience designer”, ovvero qualcuno che si occupa dell’esperienza dell’utente sulle app digitali e sui siti web. È quindi una figura che cerca di rendere più semplice da usare un’applicazione, così che gli utenti si trovino bene e continuino ad usarla. Non è un programmatore, ma sa come deve essere organizzato un sito per l’esperienza migliore possibile. Sa che cosa rende gradevole una pagina web, e come rendere semplice la navigazione di un sito. È un lavoro che concilia creatività con tecnologia. Consigliato a chi ha l’occhio per i dettagli, e vuole imparare di più del mondo digitale.

Insomma: comunicazione, digitale, e marketing saranno le parole d’ordine nei prossimi anni. Questi lavori creativi saranno presto tra i più pagati.

