“Bere più acqua” è un mantra che sentiamo ripetere molto spesso. Sappiamo bene che mantenersi idratati è importante, però allo stesso tempo non tutti ci ricordiamo di bere abbastanza. Vediamo quindi come fare per non dimenticarcene più.

Non dovremo usare applicazioni per il telefono, sveglie, o altri strumenti che rendono tutto più complicato. Ci basta solo la nostra fidata bottiglia d’acqua, ed un pennarello. Ecco il facile trucco per ricordarsi di bere sempre abbastanza acqua.

Un’abitudine importante

L’obiettivo è quello di bere due litri al giorno. Ci sono ottimi motivi per consigliare questa quantità d’acqua. Essa permette di stimolare il metabolismo, digerendo meglio ed anche aiutando a dimagrire. E fa bene anche alla mente, riducendo il mal di testa ed aumentando la concentrazione. Ricordiamo inoltre che è indifferente che sia gassata o naturale: l’idratazione garantita sarà la stessa.

Peccato che alcuni bevono molto meno di quanto si dovrebbe. Alcuni fanno pasti interi senza un bicchiere. Altri, presi dalle loro occupazioni, si dimenticano totalmente di idratarsi. E allora troviamo un modo per ricordarsi di bere.

Il metodo creativo

Prendiamo una bottiglia trasparente un litro ed un pennarello. Con il pennarello, tracciamo tante tacchette equidistanti quante sono le ore della mattina. Una tacca alle 8:00, una alle 9:00, e così via fino alle 13:00. Accanto a ciascuna tacchetta scriviamo il nome delle varie ore. Poi giriamo la borraccia e facciamo la stessa cosa per le ore del pomeriggio, fino alle 20:00.

Avremo così una borraccia che ci darà gli obiettivi giornalieri: sarà necessario bere un litro la mattina, poi riempirla, e berne un altro fino a sera. In ogni momento potremo vedere se stiamo rispettando i nostri obiettivi oppure se siamo indietro. In tal caso, prendiamo un bel sorso e mettiamoci in pari. Ovviamente, affinchè questo metodo funzioni, la nostra bottiglia deve essere sempre vicino a noi, tutto il giorno.

Ecco il facile trucco per ricordarsi di bere sempre abbastanza acqua. Esso ci farà arrivare a cena con l’obiettivo già raggiunto. Ora possiamo regalarci una birretta mentre ceniamo.