Se il colore dei nostri capelli ci ha stancato e abbiamo voglia di cambiare, possiamo metterci in gioco e provare a fare il colore a casa. Se, invece, con l’arrivo della primavera si desidera soltanto qualche tocco di luce e dei riflessi, anche in questo caso la soluzione è a portata di mano.

In questo articolo scopriremo che scegliere il colore dei colpi di sole più adatto ai propri capelli e farli in casa non è mai stato così facile grazie a queste semplici tecniche fai da te.

Come scegliere il colore per i colpi di sole

Quando si vogliono fare i colpi di sole si desidera ottenere una schiaritura molto naturale che regala un po’ di luce e movimento. Nel caso in cui si voglia cambiare ma non si sia pronte per un taglio radicale, schiarire e riflessare i capelli si rivelerà la mossa vincente. Ma è opportuno sapere come destreggiarsi nel mondo dei colori per capelli.

Se la chioma dei capelli è bionda, la scelta ideale è quella di usare delle tonalità ambrate. No al decolorante per effetti platino a meno che i capelli non abbiano già subito questo trattamento.

Se si hanno i capelli rossi è preferibile optare per tonalità tono su tono; a meno che la tonalità di rosso sia chiara: in questo caso si potrà giocare con il biondo ramato.

Anche per chi ha una chioma castano scuro vale il consiglio del tono su tono. In questo modo i capelli si schiariranno leggermente e l’effetto sarà molto naturale. Sì al color caffè, cioccolato nelle versioni più chiare e al mogano. Per i capelli castano chiaro, infine, vanno bene le tinture ramate o il biondo non troppo chiaro.

Come realizzare i colpi di sole in casa

Se non si vuole usare la cuffietta per le meches con cui ottenere numerosi riflessi su tutta la capigliatura, si può usare il pennello a mano libera. Si chiama così perché permette di scegliere i punti su cui lavorare e schiarire. Nel caso in cui si vogliano le ciocche laterali ed anteriori con dei bei riflessi, si dovrà innanzitutto pettinare la chioma e fare una riga precisa. Questa deve coincidere con la riga che portiamo ogni giorno.

Poi, applicare la miscela sulle ciocche desiderate con un pennello per tinture. La cosa importante è non fare partire il colore dalla radice. Infatti l’obiettivo è quello di riflessare il capello in maniera naturale. Ed il riflesso non parte mai dalla radice. Dopo aver lasciato circa un centimetro dalla cute ci si può sbizzarrire con il colore di riflesso che più ci piace.

Nel caso in cui si desiderino dei semplici punti luce che illuminano il volto si dovrà usare il pettine per tinture. Per avere delle schiariture molto naturali e quasi impercettibili, si dovrà intingere il pettine nella tintura e colorare alcuni fili di capelli. Dopo questa operazione, i capelli si avvolgeranno nella carta stagnola e si attenderà il tempo di posa indicato sulla confezione del prodotto.

Ecco spiegato perché scegliere il colore dei colpi di sole più adatto ai propri capelli e farli in casa non è mai stato così facile grazie a queste semplici tecniche fai da te.