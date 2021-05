In questo periodo ci sarà capitato di trovare spesso ospiti indesiderati in giardino e dentro casa. Si tratta di un fastidio non da poco, ma molti si rassegnano perché non possiamo metterci a spruzzare insetticidi in giro per casa. Anche in giardino preferiremmo evitare sostanze chimiche. Per questo abbiamo pensato di proporre un metodo infallibile e naturale per eliminare definitivamente gli insetti forbice dai nostri giardini e dalle nostre case in un colpo solo. I passaggi da seguire sono due, ma sono molto semplici e alla portata di tutti.

Il comportamento di tagliaforbici o forbicine

Questo insetto viene chiamato in diversi modi a seconda della zona, ma si tratta della stessa specie. Anche i comportamenti si ripetono. Gli piace soprattutto nascondersi nei luoghi bui e umidi. Viene attirata da cibo come zucchero e farina. Ha la capacità di pizzicarci grazie alle sue tenaglie. Però, forse non tutti sanno che è anche in grado di volare. Quindi, basta una finestra aperta e ce li ritroviamo in casa. Soprattutto se abbiamo un giardino, apprezzeranno molto il terreno umido e i frutti che porterà.

Una volta capito come si comporta all’insetto forbice, sappiamo dove posizionare le nostre trappole. Per prima cosa, tiriamo fuori dalla credenza olio di oliva e salsa di soia. Mettiamo mezzo bicchiere di entrambe in un vaso o barattolo pieno d’acqua. Creiamo un coperchio con dal cartone e facciamo dei buchi. Per farlo possiamo semplicemente usare una matita appuntita. Il contenuto del vaso attirerà questi sventurati insetti, che affogheranno. Possiamo posizionare la nostra trappola sia in casa che in giardino. Però potrebbero sempre annidarsi negli angoli meno raggiungibili della nostra abitazione. Per questo ci basta acquistare un po’ di acido borico in farmacia e spargerlo dietro i mobili o in cantina. In questo modo saremo sicuri di evitare qualunque infestazione in modo naturale. Per conoscere quali altri alleati abbiamo in dispensa per la lotta contro i parassiti, consigliamo questo articolo.