Chi di noi ha il cosiddetto “fisico a pera” sa benissimo di avere la parte sotto al giro vita più larga rispetto la larghezza delle spalle. Questo è un fisico tipico della donna mediterranea con curve burrose. Anche se non siamo pin up, possiamo valorizzare il nostro corpo e utilizzare alcune tecniche da stylist per camuffare pancetta e fianchi.

D’inverno poi abbiamo un grande alleato dalla nostra parte che è il cappotto. Sua maestà capospalla ci avvolge in un caldo abbraccio per proteggerci dal freddo. Coprirsi va bene ma facciamo sempre attenzione a farlo con stile.

Scegliendo il cappotto e i tacchi giusti, chi ha il fisico a pera potrà mimetizzare pancia gonfia e fianchi larghi

Come sappiamo i metodi per distogliere l’attenzione dai fianchi sono:

allargare visivamente la linea fra le spalle;

indossare colori vivaci dall’ombelico in su;

puntare su tessuti con fantasie floreali o geometrie nella parte superiore;

rendere il punto vita sempre evidente e definito.

Non dimentichiamo poi il giusto abbinamento con le scarpe e con dei tacchi perfetti per un fisico a pera.

Vediamo quindi quali cappotti e calzature corrispondono a queste indicazioni.

Identikit del cappotto giusto per i fianchi pronunciati

Per prima cosa sono da evitare tutti quei modelli con le maniche a pipistrello perché la parte terminale ampia va a pesare sul girofianchi. La lunghezza ideale è a metà coscia. Se infatti indossassimo un bomber corto fino al girovita, andremmo a coprire il puntovita e risaltare i fianchi. Le nuance saranno scure in questo caso perché si tratta di un capo esterno. Per le t-shirt e la maglieria andrà benissimo la regola generale delle stampe appariscenti. Puntiamo tutto sui dettagli nella parte superiore quindi con ampi colli, inserti etc.

Fra i modelli migliori troviamo i cappotti con il doppio petto, le cinturette in vita, i trench oppure a vita alta dalla forma ad “A”.

Le calzature e i tacchi ideali

Nemmeno a dirlo i tacchi sono un grande aiuto per le donne con questa tipologia di fisico. L’importante è abbinarli ad un décolleté semplice o con un cinturino a “T”. Evitiamo dei tronchetti perché accorcerebbero visibilmente la gamba.

