Spesso è uno dei primi giochi che facciamo da bambine; infilarci i tacchi di mamma, ciondolare fino allo specchio per vedere l’effetto che fa. In molti casi è proprio lì che scatta la scintilla. Un amore a prima vista che ci porteremo dietro per sempre.

E in effetti, c’è ben poco da fare, una bella scarpa col tacco farà sempre la differenza.

Su qualsiasi gamba, fisico o outfit il tacco infatti conferisce quel tocco in più di femminilità che da sempre fa girare la testa a molti.

A meno che non rientriamo nella categoria di quelle che non riescono neanche a salirci su, con relativa camminata effetto T-Rex!

Infatti, a fronte di tantissime appassionate che proprio non riescono a farne a meno, quasi in ogni occasione ce ne sono tante che tremano al solo pensiero. Il motivo è presto detto: il terribile dolore che possono provocare.

Chi bella vuol apparire un po’ deve patire

Almeno così recita il proverbio, eppure questa storia non ci ha mai convinto molto.

Anzi, in molte siamo cresciute guardando Carrie in Sex & the City scorrazzare per New York indossando centinaia di scarpe iconiche dal tacco vertiginoso. Jimmy Choo, Chanel, Manolo Blanik.

Perché dovremmo soffrire proprio noi?

La verità è che in giro ci sono molte donne che questo problema non lo soffrono affatto, ma anzi faticano a stare senza tacchi.

Alcuni dicono si tratti di una questione di baricentro e di equilibrio, eppure per noi si tratta soltanto di tanta, tanta fortuna.

Sì, perché i dolorosi effetti dei tacchi sono piuttosto democratici, essendo causati da uno spostamento del peso dell’intero corpo sulla pianta del piede.

Di conseguenza, si compensa spesso con un’errata postura del bacino, della schiena ed a volte della cervicale.

Insomma, senz’altro belli ma sicuramente poco consigliati da indossare tutti i giorni per molte ore al giorno.

Indossiamo i tacchi senza soffrire quel martellante dolore ai piedi con questo trucchetto da passerella

Siamo più che sicuri che anche le più allenate sperimenteranno o avranno sperimentato quel dolore più o meno intenso. Per molte in realtà è davvero insopportabile.

Ma come possiamo ovviare a questo problema? Esiste una soluzione pratica e davvero efficace?

Sembrerebbe proprio di sì. Indossiamo i tacchi senza soffrire quel martellante dolore ai piedi con questo trucchetto da passerella che ha salvato tante supermodelle.

Tutto ciò che ci serve è del nastro adesivo per fasciature mediche, perfetto quello in tessuto.

Basterà utilizzarlo per legare medio ed anulare ed alleggerire la pressione sulla nervatura che riguarda l’intera pianta del piede. Così facendo avremo un discreto numero di ore di autonomia, sia in ufficio che per una serata fuori con le amiche. Mai più rinunce!

