Alcuni automobilisti distratti si annotino la data del 15 aprile. Questo appuntamento è fondamentale per chi ha un’autovettura con determinate caratteristiche. Infatti chi ha un veicolo che monta gomme di un certo tipo fino a quella data deve tenere in auto un accessorio molto importante. Chi viola questa norma potrebbe ricevere una multa fino a 335 euro. Scopriamo di cosa si tratta.

Tutti dovrebbero sapere che a partire dal 15 novembre di ogni anno in Italia vige un obbligo. Chi vuole viaggiare con l’auto da novembre ad aprile, deve attrezzare il veicolo con strumenti adatti per affrontare i terreni insidiosi dell’inverno. La legge non obbliga a montare le gomme invernali (a meno che le caratteristiche dell’auto lo richiedano), ed offre due alternative. Una di queste è notevolmente meno costosa del comprare un nuovo treno di gomme da utilizzare solo nei 5 mesi tra novembre e aprile.

Scatteranno multe fino a 335 euro fino al 15 aprile per alcuni automobilisti che non ottemperano a quest’obbligo

Il legislatore concede due possibilità a chi non vuole montare gli pneumatici invernali. Un’alternativa è quella di montare le gomme all season. Queste vanno bene per tutte le stagioni quindi non devono essere sostituite ogni 15 novembre e ogni 15 maggio. L’altra alternativa è quella di tenere a bordo le catene da neve. Questa soluzione permette di risparmiare tantissimo. Purtroppo non tutte le auto sono catenabili.

Chi adotta la soluzione delle catene da neve le deve tenere in auto dal 15 novembre fino al 15 aprile. Non importa se è una bella giornata e se la temperatura all’aperto è di 20 gradi. Fino a quella data è necessario avere in auto le catene da neve, in caso di mancanza si rischia una sanzione rilevante. Chi non rispetta l’obbligo di tenere a bordo le catene da neve rischia una multa sancita dagli articoli 7 e 14 del Codice della Strada. Per chi trasgredisce questa norma all’interno di un centro abitato, rischia una sanzione fino a 168 euro. Mentre per chi circola fuori da un centro abitato senza le catene a bordo, scatteranno multe fino a 335 euro.

Quindi chi non ha le gomme invernali o le quattro stagioni, si assicuri di avere a bordo le catene fino al 15 aprile. Non faccia l’errore di lasciarle in anticipo in garage o magari a casa perché in auto ingombrano, facendosi ingannare dalla bella stagione in arrivo.

