Il 15 novembre è una data che quasi tutti gli automobilisti dovrebbero segnare sul calendario. Infatti entro questa data vanno montati gli pneumatici invernali. Ovviamente nelle località dove viene richiesto quest’obbligo. Le gomme da inverno sono obbligatorie sulla maggior parte delle strade italiane e su quasi tutte le autostrade. Quest’obbligo vige fino al 15 Aprile, in quella data si possono montare le gomme estive.

Chi non ha le gomme invernali e le deve comprare, si deve preparare ad una bella spesa. Tuttavia ecco alcuni suggerimenti su come risparmiare tantissimo con le gomme invernali e un sistema per evitare di acquistarle.

Le sanzioni per chi viola la norma

Qualcuno potrebbe pensare che viaggiando solamente in città non sia necessario montare la gomma invernale. Invece gli pneumatici invernali sono comunque un obbligo nelle località dove è richiesta questa regola, indipendentemente dall’uso che si fa dell’auto. Anche se non è esattamente così e vedremo il motivo nelle righe successive. Chi viola il Codice della Strada sull’utilizzo delle gomme invernali, rischia sanzioni anche pesanti. Queste partono da un minimo di 41 euro e possono arrivare fino a 300 euro.

Come risparmiare tantissimo con le gomme invernali e un sistema per evitare di acquistarle

Chi non ha le gomme invernali e vuole risparmiare nell’acquisto può seguire i suggerimenti delle righe seguenti. Prima di tutto non è obbligatorio acquistare gli pneumatici invernali. La legge offre un’alternativa, quella di tenere a bordo le catene da neve. Quindi si può evitare di comprare le gomme invernali se a bordo dell’auto teniamo le catene. Chi invece volesse comprare le gomme invernali, può acquistarle online risparmiando molto. Il suggerimento è di rivolgersi a venditori che hanno convenzioni con officine in tutta Italia, così da risparmiare anche sul montaggio.

Chi acquista gli pneumatici invernali ricostruiti o rigenerati avrà un grande risparmio, anche del 30% sul nuovo. Oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante e una gomma rigenerata o ricostruita ha una qualità molto simile a una gomma nuova. Questo grazie al fatto che la struttura portante di una gomma, ha una resistenza molto maggiore del suo battistrada. Questi pneumatici sono sicuri come quelli nuovi, perché devono superare gli stessi test. Tra l’altro opzione di una gomma rigenerata è anche un’ottima scelta ecologica, perché si riutilizza della gomma.

