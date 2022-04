Siamo entrati nel vivo del mese di aprile. Come abbiamo visto, in questo periodo alcuni segni sono particolarmente fortunati. Si parla dell’Acquario, dell’Ariete e del Toro in particolare, che stanno vivendo un periodo molto positivo.

A breve, si aprirà una nuova settimana. Cosa bisognerà aspettarsi? Secondo l’oroscopo, a partire dall’11 aprile il Cancro tornerà a sorridere per un po’ e questi altri segni zodiacali vivranno 7 giorni di fortuna grazie a congiunzioni astrali favorevoli. Cerchiamo di capire meglio cosa succederà.

La situazione del Cancro

Dal punto di vista lavorativo, fino a questo momento ha attraversato un periodo decisamente da dimenticare. Fortunatamente, a partire dalla prossima settimana Mercurio tornerà a favorirlo. Pertanto, finanze e carriera riprenderanno ad andare al meglio.

Dal punto di vista dell’amore, grazie all’influsso positivo della luna i giorni migliori della settimana saranno mercoledì, giovedì e domenica.

Ecco quali saranno gli altri segni zodiacali particolarmente fortunati secondo l’oroscopo a partire dall’11 aprile fino al 17

Anche se Mercurio non sarà in congiunzione con lui durante questa settimana, l’Ariete non smetterà di macinare successi. Anzi, continuerà ad avere numerose opportunità lavorative. Attenzione, però, alle giornate di venerdì e sabato, in cui avrà la Luna in opposizione.

Molta fortuna sul lavoro anche per il Toro, stavolta grazie all’influsso positivo di Mercurio, determinante nel corso della settimana che verrà. Da venerdì, avrà finalmente anche occasione di riposare dopo un periodo positivo, ma sicuramente stressante.

Come il Cancro, dopo un periodo un po’ tortuoso anche la Bilancia potrà trovare pace grazie a Mercurio, che fino a lunedì gli sarà opposto. Verso la fine della settimana, potrebbe anche arrivare una buona notizia. Tocca solo stringere i denti e sopportare, senza farsi sopraffare dall’emotività.

Settimana positiva anche per il Capricorno, cui Marte fornirà l’energia di cui aveva bisogno da tempo. Mercurio gli sarà favorevole, permettendogli di risolvere le difficoltà che nell’ultimo periodo aveva probabilmente incontrato a lavoro. Tra venerdì e sabato, a causa dell’opposizione della Luna, potrebbe avere brusche discussioni con il partner o un amico.

Lettura consigliata

Oltre all’Acquario, ecco gli altri 4 segni zodiacali che in primavera vivranno un periodo ricco di passionalità