Con l’inizio del nuovo anno oltre ai nuovi obiettivi da raggiungere, comincia la lista delle scadenze da rispettare. Queste ultime infatti non sono affatto poche e riguardano la maggior parte degli italiani. È opportuno pertanto, se non si vogliono rischiare sanzioni e interessi vari, visualizzare lo scadenzario fiscale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e prenderne nota. Infatti scattano sanzioni salate per chi non effettua questi pagamenti a partire da gennaio 2022.

Tra le scadenze di gennaio rientrano quelle relative al versamento delle imposte dovute sulle operazioni sugli strumenti finanziari. Nonché, in materia di canone RAI, la scadenza del 31 gennaio per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo. A tal proposito, attenzione a non perdere l’opportunità di risparmiare dei soldi perché questo è l’ultimo giorno per ottenere l’esonero del canone RAI per questi contribuenti. Ma allo stesso tempo, è necessario essere scrupolosi perché l’Agenzia delle Entrate invia fino a 600 euro di multa a chi non paga a breve questa tassa.

Ed inoltre, tra le scadenze di gennaio che interessano un’ampia fetta di contribuenti vi sono il versamento del bollo auto e del superbollo. Più precisamente entro il 31 gennaio 2022.

Scattano sanzioni salate per chi non effettua questi pagamenti a partire da gennaio 2022

Il superbollo è il pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185kw. Questa poi è ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo del 60%, 30% e 15%. Mentre non è più dovuta dopo 20 anni dalla data di costruzione del veicolo.

Il bollo auto è invece la tassa di possesso che riguarda la maggior parte degli automobilisti. Nel caso di mancato pagamento si rischiano interessi di mora e sanzioni. Questa tassa si paga annualmente. In particolare il pagamento si deve effettuare nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta.

Pertanto per coloro la cui scadenza del bollo precedente è a dicembre 2021, dovranno effettuare il pagamento dal primo gennaio al 31 gennaio 2022. Mentre coloro la cui scadenza del bollo precedente è a gennaio 2022 dovranno pagare dal primo febbraio al 28 febbraio 2022.

Pertanto se non si vuole rischiare di pagare in più sarà bene rispettare le dovute scadenze. In particolare maggiori sono i giorni di ritardo e maggiore sarà la sanzione. La multa per il mancato pagamento è infatti pari al 30% dell’importo dovuto, oltre agli interessi per i mesi di ritardo.

