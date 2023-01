Scatole e carta dei regali avranno nuova vita con queste idee creative utili per casa e giardino

Quanti regali abbiamo scartato il giorno di Natale? Invece di buttare e accumulare carta decorata e scatole di cartone, potremo riutilizzarli in modo creativo ed evitare inutili sprechi. Vediamo qualche idea originale e utile da mettere in pratica.

Il pranzo di Natale è ormai alle spalle e sicuramente avremo scartato i pensierini ricevuti da parenti ed amici, ma che fine ha fatto la carta da regalo? Aspettando il giorno per gettare via pacchi e pacchetti di cartone, finiamo per creare delle pile chilometriche dentro casa, invadendo ogni angolo libero. Magari saremo riusciti a riciclare gli involucri più belli e intatti per poterli riutilizzare per il prossimo Natale o per i regali di compleanno da fare. Ma quelli che riteniamo non essere più utili, potrebbero invece essere una risorsa per casa e giardino. Senza ricorrere a tecniche elaborate, in poche mosse, potremo trasformare in altro quello che crediamo sia semplice spazzatura.

Ecco come scatole e carta dei regali avranno nuova vita in pochi minuti

Il fai da te creativo rappresenta un modo geniale e utilissimo per riciclare materiali di vario tipo per trovare loro una seconda vita, del tutto nuova. È anche un meraviglioso passatempo costruttivo e divertente per dedicarsi alla manualità e scatenare la fantasia, da soli o in compagnia di figli e nipoti. Ci sono tantissime idee per trovare l’ispirazione giusta e la destinazione più utile per la carta decorata e il cartone.

Se abbiamo gatti o cani di taglia piccola in appartamento, è l’occasione giusta per dedicargli un dono e costruire una cuccia a costo zero. Prendiamo una scatola di cartone rigido abbastanza grande, chiudiamola completamente e ritagliamo un cerchio sulla faccia frontale. Abbelliamo l’esterno rivestendola con della carta decorata avanzata, incollandola con della semplice colla vinilica e posizioniamo all’interno un vecchio cuscino o copertina.

In alternativa trasformiamo l’involucro rigido in un portaoggetti, dove sistemare giochi, accessori per capelli, penne o altro. Per renderlo grazioso, in questo caso, potremo rivestirlo con un lenzuolo che non usiamo più, aggiungendo dei dettagli, come perline o conchiglie. Oppure cambiamo aspetto con la tecnica della cartapesta, che renderà la superfice del cartone irregolare e originale, da verniciare con acrilico. Saranno perfetti anche per coprire i vasi del giardino malconci. La carta da regalo troppo semplice, invece, potrebbe diventare il rivestimento interno di cassetti da scrivania o dell’armadio, o coprire latte e barattoli. I piccoli contenitori di cartone serviranno a creare dei pot-pourri da regalare o da tenere in casa, dove riporre elementi profumati.

Come profumare casa senza spendere un euro

Scatole e carta dei regali avranno nuova vita diventando dei profumatori per casa, foderando l’esterno con la fantasia più bella. Per diffondere una fragranza gradevole in tutti gli ambienti, potremo ricorrere a diversi ingredienti a costo zero. Recuperiamo le bucce degli agrumi, le foglie di erbe aromatiche, spezie e qualche fiorellino del giardino e lasciamole seccare all’aria o sul termosifone prima di posizionarle.