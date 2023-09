Scarpe di marca a prezzi convenienti, come le Nike Air Force a 90 euro o le New Balance a 75 euro. Il sito è conosciutissimo

È tempo di shopping per l’autunno ed è già caccia all’occasione più ghiotta. Tantissime le offerte su Asos. Ecco quali modelli di scarpe di marca si trovano, adesso, a prezzi stracciati.

Asos è uno degli e-commerce online più conosciuti. Nato a Londra nel 2000 e fondato da Nick Roberston e Quentin Griffiths, oggi, il sito britannico è tra i più apprezzati. Principalmente si occupa di vendita di prodotti di moda e cosmesi, ma il mercato è sempre in crescita e il suo catalogo di prodotti è sempre più fiorente e ricco. Tra le note positive del brand, spicca la promozione della body positivity. Per molti capi d’abbigliamento, Asos propone fino a 30 taglie differenti. Insomma, per molti clienti, lo shopping su questo sito è piuttosto soddisfacente.

E chi desidera acquistare delle sneakers nuove per la stagione autunnale potrebbe sorprendersi per la vasta gamma (in saldo) di scarpe proposte e, tra l’altro, anche di tendenza.

Quindi, dopo aver visto i 5 capi più venduti da Zara nelle ultime settimane e anche le scarpe più di tendenza per la stagione autunnale, vediamo anche i modelli di scarpe da comprare ora su Asos per fare un vero affare.

Nike – Air Force 1 ma non solo

Partiamo con un pezzo forte: le Nike – Air Force 1 ’07 NN. Attualmente si possono acquistare su Asos al prezzo di 90 euro. Il modello messo in offerta è quello bianco con inserti in bronzo. L’articolo non solo è in sconto ma è anche nella categoria “super richiesto”.

Altra scarpa da non perdere sono le Adidas Originals – Stan Smith, tornate prepotentemente di moda nell’ultimo periodo. Il modello in questione è quello bianco e verde e si può acquistare a 77 euro. In questo caso lo sconto è del 30%.

Scarpe di marca a prezzi convenienti come le Nike Air Force a 90 euro o le New Balance a 75 euro

Passiamo alle New Balance – 480. Il brand “New Balance” è tra i preferiti del momento, soprattutto tra le giovani generazioni. Chi ama questo capostipite dell’estetica delle sneakers, un po’ retrò, non può perdersi le New Balance 480 bianche e rosse al prezzo di 75 euro.

A 77 euro, le New Balance – CT302 nella colorazione bianca con dettagli verdi. Queste sneakers sono nella classifica delle più richieste.

A meno di 100 euro, troviamo anche le Converse – Chunck Taylor All Star Lift. Il modello grigio pietra, sul sito di Asos, costa 90 euro ed è tra gli articoli più richiesti.

(n.d.r. La Testata giornalistica sottolinea che non detiene nessun rapporto con i marchi indicati nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)