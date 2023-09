Chi è il marito di Giorgia Meloni, che lavoro fa, quanto guadagnerebbe e quali sono le sue idee politiche e le sue passioni

Andrea Giambruno, prima ancora di essere noto come il marito del Presidente del Consiglio, è amato e conosciuto nel suo ambiente come giornalista e autore televisivo. Professionista di grande esperienza e formato dalla gavetta, nel suo amore con Giorgia pare c’entri anche Mediaset.

Non si trova in una posizione comoda, il noto conduttore e autore televisivo, essendo un giornalista sposato con un leader politico. D’altronde, vien da dire, dietro una Premier di spessore non poteva che esserci un marito di spessore. Da quel sabato 22 ottobre 2022, giorno dell’insediamento della prima Premier donna della Repubblica italiana, Andrea Giambruno è stata una presenza fiera, affettuosa, ma discreta.

Eppure, è innegabile, da quel giorno anche la sua popolarità ha avuto una crescita sproporzionata. Nonostante ciò, si conoscono pochi dettagli della sua vita privata. Ecco chi è il marito di Giorgia Meloni, padre di Ginevra, di cosa si occupa e quali sono i suoi interessi. Chi lo conosce, lo descrive come una persona riservata e di buone maniere. Effettivamente, il marito della nostra Premier, pur essendo un personaggio noto anche a livello mediatico e in modo disgiunto della Meloni, sembra non amare i clamori. Eppure, l’amore tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno pare sia nato proprio nel corso di un’ospitata di lei a Mediaset, nel corso della trasmissione Quinta Colonna di cui lui è autore.

Chi è il marito di Giorgia Meloni, di cosa si occupa e quanto guadagna

Il primo first gentleman della Repubblica, classe 1981, è giornalista, videomaker, autore e conduttore televisivo, laureato in filosofia all’università Cattolica di Milano. Prima di diventare conduttore di Studio Aperto è stato autore di numerosi programmi tv Mediaset (Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia). Sui suoi guadagni c’è una fitta coltre di riserbo, ma le voci circolanti parlano di compensi che potrebbero oscillare tra i 3.000 e i 5.000 euro mensili. Non c’è ovviamente modo di verificare questa informazione, anche se parrebbe verosimile, in quanto sono cifre simili a quelle percepite da molti altri colleghi.

Quali sono gli interessi e gli hobby

Giambruno è una personalità apparentemente discreta, che si tiene lontana dai clamori social. In calce, può far sorridere sapere che, politicamente, Meloni e Giambruno appartengono a due parrocchie opposte. A renderlo noto fu Meloni ospite in una puntata del programma Il Testimone condotto da Pif: “il mio compagno è di sinistra. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera” – così come riportato da varie testate nazionali. Questo è un aspetto che ci piace piace molto e che rende la coppia estremamente popolare. Apprezzabile, infatti, è l’attitudine ad aprire un dialogo anche conservando posizioni agli antipodi, perché è segno di stima e rispetto reciproco.

Le idee politiche del marito della Meloni e le sue passioni

Per quanto riguarda gli hobby e le preferenze di Andrea Giambruno, sono cose personali e custodite da un forte senso della privacy. Come padre della piccola Ginevra e marito del Presidente del Consiglio, abbiamo visto Giambruno allontanarsi progressivamente anche dalla conduzione. Possiamo intuire però che con la Premier condivida l’amore per il fantasy e le storie epiche: la loro figlia è stata chiamata così proprio per passione verso la saga di Re Artù.

Lettura consigliata

5 pagamenti da non fare mai in contanti e per quale motivo