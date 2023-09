3 segni zodiacali che verranno inondati di soldi e fortuna nei prossimi mesi e 3 segni che dovranno prepararsi al peggio durante il caldo autunnale  

Alcuni segni avranno gli astri a favore negli ultimi mesi dell’anno, altri dovranno guardarsi le spalle. I motivi sono legati solo in parte ai movimenti dei Pianeti che influenzeranno i flussi monetari. Molto dipenderà dalla nostra forza di volontà.

Gli ultimi mesi dell’anno per il Toro saranno molto produttivi, Venere governa questo segno e in autunno raggiungerà la sua massima luminosità. Sarà l’amore nei confronti del prossimo a fare la differenza. Anche chi è di solito geloso ed egoista trarrà vantaggi dalla vicinanza del Toro e a un certo punto si accorgerà di dover dare indietro qualcosa di importante. Chi è del Toro verrà ricoperto di denaro da una persona che non credeva in lui e che dal Toro ha ricevuto un grosso favore. Il finale felice sarà del tutto inaspettato da parte di entrambi.

Anche il Sagittario avrà grandi guadagni negli ultimi 3 mesi dell’anno. Sarà Mercurio a tramare perché questo avvenga. Ingegno e macchinazione fanno parte sia del segno che del Pianeta, ma il Sagittario non è abile con il denaro e Mercurio fa di tutto per salvarlo da situazioni spinose. La prudenza utilizzata negli ultimi mesi semplificherà il lavoro di Mercurio che porterà tante nuove entrate.

La forza di Giove

Tra i 3 segni zodiacali che verranno inondati di soldi c’è il Capricorno. L’elemento del segno è la Terra, la qualità è Cardinale, il colore nero e la pietra portafortuna è l’onice. Ma in questi ultimi 3 mesi dell’anno sarà l’acqua a portare denaro e il colore che porterà tanta fortuna sarà il bianco. Bisogna aprire la mente e non rimanere intrappolati nella quotidianità. Per inseguire la fortuna il Capricorno dovrà stare attento all’oro e non all’onice. Tutto intorno sembrerà diverso, bisogna abituarsi prima possibile ai cambiamenti per cogliere le occasioni che si presenteranno.

Il segno dell’Ariete farà altrettanto, sarà pronto ai cambiamenti e aspetterà con ansia la fortuna ma ci saranno diversi momenti di svolta molto difficili da interpretare. Ariete ospita Giove, uno dei Pianeti che porta denaro. Ma Giove sarà sbarazzino questo autunno e guarderà altrove. Così il segno dell’Ariete rimarrà a bocca asciutta e dovrà lottare per riprendersi dalla delusione.

3 segni zodiacali che verranno inondati di soldi

Di solito il segno dei Gemelli non ha vicende negative con il denaro. Quest’autunno ci saranno alti e bassi e durante i bassi essere ben informati sul mondo degli affari non servirà. Oltre ai tanti eventi positivi ce ne saranno alcuni negativi. Il pericolo di subire un duro colpo da cui sarà difficile riprendersi è reale. Stiamo dando fiducia all’IA e a certi software che proteggono e aumentano i nostri guadagni ma potremmo fare cilecca. Non sempre è tutto oro ciò che luccica, questa volta la sconfitta ci sarà una dura lezione.

Il segno del Cancro ha vissuto una prima parte dell’anno molto prolifica per quanto riguarda gli avanzamenti di carriera. La fortuna si è protratta per buona parte dell’estate e molti hanno tirato i remi in barca per godersi riposo e interessi. L’autunno sarà più caldo di quanto immaginiamo e noi stiamo correndo il rischio di non farci trovare pronti. Se così sarà il prezzo da pagare diventerà elevato.