Vuoi comprare scarpe nuove per l’autunno? Prima di spendere soldi scopri gli ultimi modelli di tendenza e quanto costano

Quali saranno le scarpe più in voga nei prossimi mesi? Su quali sneakers puntare? Ecco i modelli più amati della stagione da accaparrarsi subito e mettere nella scarpiera di casa.

Ideali per la scuola, il lavoro e per il tempo libero, le sneakers sono diventate un accessorio indispensabile a tutte le età. Si indossano sia di giorno che di sera e impreziosiscono molti outfit.

Quando si parla di sneakers la parola d’ordine è praticità. Oggigiorno, però, le sneakers regnano anche sullo stile e sul mercato spiccano modelli alla moda che fanno gola a molti. Quindi, se vuoi comprare scarpe nuove per l’autunno ti consigliamo di dare un’occhiata alle ultime tendenze.

Adidas Samba ma non solo

L’Adidas, l’impresa multinazionale tedesca con sede a Herzogenaurach, resta tra i produttori di abbigliamento e calzature sportive più apprezzate. Lo storico modello Adidas Samba continua a raccogliere consensi tra vecchie e nuove generazioni. Perfette da abbinare a jeans e pantaloni, ma favolose anche sotto le gonne, soprattutto se lunghe e in denim. D’altronde, è lo stesso marchio a sottoscrivere sul sito ufficiale che con le Adidas Samba “vai sul sicuro, qualunque sia il tuo sport preferito. Il modello in questione è composto dalla tomaia morbida, le tre fasce (Stripes) come segno distintivo del marchio d’appartenenza e la suola in gomma. Attualmente, un paio di Adidas Samba costano dai 70 (le classiche) ai 200 euro (dalle fantasie più estrose e vivaci).

La classifica delle sneakers più gettonate della stagione autunnale continua con le Adidas Gazzelle. Modello di scarpe che torna in vetta grazie all’ampio ventaglio di colori vintage e design classico che rendono questo modello un vero must have di stagione. Anche queste hanno un prezzo che oscilla tra i 70 e i 200 euro.

Se vuoi comprare scarpe nuove per l’autunno dovresti provare questi modelli

Stanno spopolando, in queste settimane, anche le New Balance 9060. Questo modello di scarpe pare abbia reso la serie 99X caratterizzata dai modelli più iconici della storia di New Balance in una vera rivoluzione dello stile futuristico e tecnologico. Attualmente sul mercato hanno un costo di 190 euro.

Unisex e molto amate tra i giovanissimi le Onitsuka Tiger di Asics. Un modello storico che fece il giro del mondo grazie alle Olimpiadi di Tokyo del 1964 e a Bruce Lee che le indossò nel film “L’ultimo Combattimento di Chen” (1969). Oggi sono tornate di moda per apportare ai look un tocco vintage e alternativo. Attualmente nei negozi a 130 euro.

Se vuoi osare con i brand di lusso, allora opta per un paio di scarpe di Alexander Mc Queen, o quelle di Louis Vuitton.