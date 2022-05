Le vacanze estive si avvicinano sempre di più e molte persone sono alla ricerca della meta perfetta per le ferie. Maggio inaugura la stagione dei viaggi e delle gite fuori porta. Complici il periodo della pandemia e le giornate che si fanno più soleggiate e calde, cresce la voglia di scoprire luoghi nuovi. Per molti le vacanze sono sinonimo di mare e relax, mentre per altri non conta tanto la meta in sé quanto l’allontanarsi da casa. Tuttavia, se c’è un criterio che accomuna tutti è senz’altro il portafoglio. Viaggiare è un’esperienza unica e alla quale non vogliamo rinunciare. Fortunatamente, anche se non abbiamo a disposizione un grande budget, possiamo vedere luoghi bellissimi. Oggi vogliamo consigliare una meta low cost perfetta per una vacanza in famiglia. Si affaccia sul Mediterraneo e possiede non solo spiagge fantastiche ma anche una storia antichissima.

Mare turchese e spiagge bianche in quest’incantevole città colorata a 2 passi dall’Italia ideale per chi vuole viaggiare spendendo poco

Sulla costa occidentale dell’Istria si trova Parenzo, una splendida città croata di origini romane. Il cuore di questo luogo è anche detto la Città Vecchia, che conserva ancora l’antica struttura romana e le strade principali. Qui potremo ammirare numerosi edifici in stile romanico. Tra questi possiamo citare la Casa dei due santi risalente al XV secolo e la Kanonicka Kuca ricca di bifore, portali e nicchie. Ma la vera perla di Parenzo è la Basilica Eufrasiana, edificata nel IV secolo ed ampliata successivamente. Questo edificio paleocristiano fa parte del Patrimonio dell’UNESCO dal 1997. Qui possiamo ammirare alcuni incantevoli mosaici dedicati alla figura della Madonna e ad altri Santi. Il centro è ricco di edifici molto curati e dai colori bellissimi. Tuttavia, non ci sono soltanto molta arte e storia, ma anche una natura lussureggiante tutta da scoprire.

Bella in ogni stagione

Mare turchese e spiagge bianche in quest’incantevole città istriana perfetta da visitare in ogni periodo dell’anno. Ciononostante, primavera ed estate restano le stagioni più consigliate per godere appieno di questa città. Ecco perché una delle cose da fare assolutamente a Parenzo è un’escursione in barca che ci permette di ammirare dal mare la meravigliosa costa. Le sue spiagge sono amate dai turisti di tutto il Mondo e possono accontentare tutti perché si dividono in libere e private. La Spiaggia Brulo si trova in una meravigliosa baia ed è stata premiata con la Bandiera Blu. Invece, Spiaggia Maro è considerata una delle più belle. Da qui possiamo vedere il centro storico di Parenzo camminando su sabbia morbida e fine. Il fondale degrada dolcemente ed è il luogo perfetto per una vacanza in compagnia dei bambini.

Vacanza low cost

Nonostante le sue infinite bellezze, viaggiare verso la Croazia e soggiornarvi resta sempre piuttosto economico. Soprattutto se prenotiamo in anticipo, possiamo raggiungere Parenzo arrivando all’aeroporto di Pola partendo da 120 euro. Infine, è possibile pernottare a Parenzo partendo da circa 60 euro per notte.

Approfondimento

Fa parte dei Borghi Autentici d’Italia questa piccola perla vista mare perfetta da visitare a maggio per spendere poco e mangiare bene