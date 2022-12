Scarafaggi in casa durante le feste: ecco cosa fare per non avere ospiti indesiderati

Credere che gli insetti possano entrare in casa solo d’estate è sbagliatissimo in quanto proprio le basse temperature li spingono a entrarvi. Ecco perché in questi giorni di festa in cui abbiamo ospiti a cena e la cucina è in continuo movimento, prestiamo molta attenzione. Ecco cosa fare per non ritrovarseli in casa

In questo periodo dell’anno sono tanti a trascorrere la maggior porte del tempo in cucina a preparare pranzi e cene per amici e familiari. Infatti, dicembre è il mese in cui ci si ritrova dopo tempo con i parenti più lontani ed è l’occasione giusta per ricongiungere rapporti. Spesso ci si può ritrovare a preparare un aperitivo veloce o a ricevere inavvertitamente degli ospiti.

Ma con semplici idee e pochi ingredienti si potrà comunque sorprendere gli ospiti, magari preparando degli involtini di salmone e formaggio cremoso. Ma oltre agli ospiti inattesi, ci si potrebbe imbattere in ospiti per nulla graditi. In particolare, con i tanto disgustosi scarafaggi sempre in agguato anche in inverno.

Tanti sono convinti che questi si manifestino soltanto in estate e che il freddo li faccia morire. Ma ciò non è affatto vero, anzi con le basse temperature possono annidarsi nelle nostre case dove possono trovare calore e cibo e uscire allo scoperto con l’aumentare delle temperature. Inoltre, il tepore delle abitazioni contribuisce alla sopravvivenza di questi orribili insetti.

Per non ritrovarsi scarafaggi in casa durante le feste evitiamo questi comportamenti

In inverno in casa gli scarafaggi potranno trovare, infatti, un buon nascondiglio, del cibo, il buio e il calore, tutti elementi utili per la loro riproduzione. I posti dove possono annidarsi sono davvero tanti dalla cantina, alla cucina o nel bagno.

Possono entrare in casa in molteplici modi e qui troveranno un luogo sicuramente confortevole per passare la stagione fredda! Sono onnivori e adorano gli avanzi del cibo, per questo bisogna fare attenzione a non lasciare cibo in cucina o in giro per casa.

In questo periodo dell’anno di tanti pranzi e cene in casa con amici e parenti, si rischia di attirare ancor di più questi insetti. È necessario mantenere i pavimenti e la cucina puliti.

Come allontanare questi orribili insetti

Per evitare che entrino nelle nostre case e vi si proliferino fondamentale dovremmo tenere la casa pulita da residui di cibo e di ogni elemento organico. Bisognerà pertanto pulire la cucina, lavare i fornelli dopo aver cucinato e stare attenti a non lasciare briciole o residui sotto i mobili. Non lasciamo piatti sporchi o in ammollo nel lavandino durante la notte.

Puliamo bene la pattumiera e teniamo i sacchetti della spazzatura fuori. Ricordiamoci, infine, quando avanza il cibo di metterlo in contenitori ermetici. Con queste poche accortezze non ci ritroveremo con scarafaggi in casa durante le feste.