Tutte le fantastiche e preoccupanti previsioni astrologiche per il nuovo anno ricco di attese

L’anno sta per volgere al termine e tante sono le aspettative per quello in arrivo. Scopriamo insieme quelle che saranno le previsioni per questo nuovo inizio.

Il 2022 è stato un anno un po’ particolare e forse non del tutto inatteso con la presenza di Marte nel segno dei Gemelli. È stata proprio questa lunga sosta che ha evidenziato un grande contrasto tra un pianeta molto serio, le cui energie vanno prese con le pinze, e un segno zodiacale all’opposto. Grandi energie marziane nelle mani di un segno piuttosto giocherellone e quasi bifronte come i Gemelli.

In effetti il 2022 non ci ha risparmiato alcune sorprese e tra queste tutte le fantastiche e preoccupanti previsioni astrologiche. Vediamo quali sono le previsioni per l’anno 2023.

I primi mesi del 2023

Si può ancora mettere in evidenza agli inizi dell’anno la lunga presenza di Marte nel segno dei Gemelli. Il che significa che l’andamento avuto nel 2022 continuerà ancora per qualche tempo durante il nuovo anno. Marte compie un movimento retrogrado e molti interpretano questo movimento non in senso positivo. Significa che le energie in gioco non trovano uno sbocco chiaro, finalizzato a creare un processo positivo. Sono piuttosto energie distruttive o confusionarie, che vagano senza trovare pace o una certa soluzione.

Forse un piccolo aiuto potrebbe venire da Mercurio che, dal 12 gennaio e fino al 25 marzo, termina il suo movimento anch’esso retrogrado, nella ricerca di un dialogo e di una dialettica più positiva.

Tutte le fantastiche e preoccupanti previsioni astrologiche sul 2023

Altre energie positive potrebbero delinearsi dalla presenza di Saturno in Pesci a partire dal 7 marzo. Anche qui si incontrano un pianeta e un segno non sempre conciliabili fra loro. Saturno infatti è l’astro della programmazione e del calcolo, mentre i Pesci hanno un forte istinto artistico e intuitivo. Tuttavia Saturno non è retrogrado e le due presenze potranno creare un’energia che diventa complementare. Si darà più possibilità al pianeta di arricchirsi di inventiva, ma nello stesso tempo non cadere nell’inutilità. Si potranno realizzare cose interessanti purché queste nuove idee, siano allo stesso tempo ben ponderate e progettate.

Un’altra presenza da prendere in considerazione è il pianeta Giove che passa attraverso i segni di Terra. Giove simboleggia la magnanimità del cielo astrale. Si andranno a consolidare quelle prospettive legate alla vita familiare ma anche quelle relative allo stabilizzare le aspettative di base quali una casa o una giusta retribuzione. Sono queste infatti le azioni che contano per i segni di Terra, in particolare per il Toro dove Giove stazionerà un po’. Ci si attende così qualche riforma in questo senso e la ricerca di una vita sociale più stabile.