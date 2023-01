Negli ultimi giorni si sono affollate divergenze negative sui nostri oscillatori proprietari ma al momento i prezzi continuano a generare swing rialzisti. Cosa fare da ora in poi? Nulla! Solo continuare a seguire il trend, e mantenere gli stop sui punti di inversione ribassista. In Borsa si guadagna così, e solo chi si muove con indicatori predittivi rischia di prendere serie e severe bastonate. Dopo quest’ennesima giornata di debolezza dobbiamo scappare dai mercati? Arriva una correzione?

Il momento della verità

Non crediamo, ma come al solito la parola sarà scandita dai prezzi. Oltre al freddo meterologico, potrebbero ora arrivare delle ventate ribassiste sui mercati azionari. Dopo il forte rialzo degli ultimi due mesi, ora si potrebbe ritracciare anche fino al 31 gennaio. In verità non crediamo proprio fino a questa data, e neppure oltre, e spieghiamo il perchè.

La prima settimana di gennaio si è chiusa con il segno positivo, e questo è un indicatore di rialzo per tutto il mese, e probabilmente per tutto l’anno.

Le probabilità sono per un ritracciamento del 3%, massimo il 5%. Come al solito poi si procederà per step, ma al momento questo è il “nostro scenario pilota”.

Questo ipotetico ritracciamento rappresenterà probabilmente una straordinaria occasione di acquisto fino al prossimo setup di inizio marzo. Una correzione abbastanza decisa l’attendiamo o fra fine febbraio e inizio marzo, oppure fra fine marzo e il 6 aprile.

Questo sarà un anno che secondo le serie storiche dovrebbe accendere i rendimenti dei mercati azionari. La probabilità è che i mercati americani e quelli asiatici (Nikkei 225) ritoccheranno i massimi del gennaio dello scorso anno, mentre quelli europei li supereranno di gran lena.

Alle ore 21:27 della giornata di contrattazione del 18 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.220

Eurostoxx Future

4.168

Ftse Mib Future

25.985

S&P 500 Index

3.942,97.

Scappiamo dai mercati? Arriva una correzione?

Continuiamo a monitorare i seguenti supporti:

Dax Future

15.005

Eurostoxx Future

4.132

Ftse Mib Future

25.640

S&P 500 Index

3.937.

Solo sotto questi livelli inizierà probabilmente una correzione del 3/5%.

