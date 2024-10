Le Marche, una delle regioni centrali d’Italia, offrono un’ampia gamma di opportunità immobiliari, sia per chi desidera acquistare sia per chi intende affittare una casa. Caratterizzata da paesaggi naturali mozzafiato, città storiche e un’alta qualità della vita, questa regione è una meta sempre più ambita per chi cerca una vita più tranquilla, pur rimanendo ben collegato alle principali città italiane. Ma quali sono i costi per acquistare o affittare una casa nelle Marche? La risposta dipende da numerosi fattori, tra cui la località, le dimensioni dell’immobile e le caratteristiche specifiche della proprietà. Di seguito, analizziamo i prezzi medi delle case in diverse zone delle Marche e forniamo una panoramica del mercato immobiliare.

Quanto costa acquistare o affittare una casa nelle Marche

Il prezzo di acquisto di una casa nelle Marche varia notevolmente a seconda della posizione. Le città costiere, come Senigallia, Ancona e Pesaro, tendono a essere più costose rispetto alle aree interne o rurali. In queste città, il costo medio per metro quadro di un appartamento varia tra i 1.700 e i 2.500 euro. A Senigallia, una delle località balneari più popolari, il prezzo di una casa può superare i 3.000 euro al metro quadro, soprattutto nelle zone vicine al mare.

Nelle zone dell’entroterra, come Fabriano, Macerata o Urbino, i prezzi calano sensibilmente, con costi che si aggirano attorno ai 1.200-1.800 euro al metro quadro. Questi luoghi offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi cerca una residenza più economica, ma senza rinunciare al fascino delle colline e dei paesaggi tipici marchigiani. Per chi desidera acquistare una casa rustica o un casale nelle zone rurali, il prezzo può scendere ulteriormente, attestandosi intorno ai 1.000-1.500 euro al metro quadro.

Affitto

Per quanto riguarda l’affitto, anche qui i costi variano molto in base alla località. Nelle città più grandi e lungo la costa, gli affitti tendono a essere più alti. Ad Ancona, per esempio, il costo medio per affittare un appartamento di 80-100 metri quadri si aggira intorno ai 600-800 euro al mese. Nelle zone costiere, come Senigallia e Pesaro, un appartamento simile può costare tra i 700 e i 900 euro al mese, soprattutto durante l’alta stagione estiva, quando la domanda è maggiore.

In città più piccole o nelle aree interne, invece, i costi per l’affitto sono decisamente più contenuti. A Macerata o Fabriano, per esempio, un appartamento di dimensioni simili può costare tra i 400 e i 600 euro al mese. Nelle zone rurali, si trovano spesso soluzioni ancora più economiche, con affitti che possono scendere anche sotto i 400 euro al mese. Ecco quanto costa acquistare o affittare una casa nelle Marche.

Fattori che influenzano il prezzo

Al di là della posizione geografica, altri fattori influenzano il prezzo delle case nelle Marche. La vicinanza al mare, lo stato di conservazione dell’immobile, la presenza di terrazzi o giardini e l’efficienza energetica sono elementi che possono far variare notevolmente il prezzo. Le case di nuova costruzione o recentemente ristrutturate tendono a costare di più, ma offrono vantaggi in termini di risparmio energetico e comfort abitativo.

Le Marche offrono un mercato immobiliare variegato e accessibile, con opportunità per tutti i tipi di acquirenti e affittuari. Chi cerca una casa vicino al mare o in città dovrà prepararsi a pagare prezzi più alti, mentre coloro che preferiscono la tranquillità delle aree interne potranno trovare soluzioni più economiche e convenienti. In ogni caso, la regione garantisce un’ottima qualità della vita, combinando il fascino delle città storiche con la bellezza naturale del paesaggio.

