Pioggia, neve e grandine gli fanno un baffo: ecco 3 piante super resistenti al gelo da avere in inverno

In inverno gran parte delle piante del tuo balcone sono senza vita o comunque non producono fiori. Un vero e proprio peccato se hai il pollice verde! Per fortuna esistono delle piante resistenti al gelo che puoi piantare. Te ne faremo scoprire alcune e ti illustreremo le loro principali caratteristiche. Durante questo 2023 non potrai farne a meno.

Pioggia, neve e grandine gli fanno un baffo. Quelle che vedremo sono delle piante che non temono il gelo o le basse temperature tipiche della stagione invernale. Belle e resistenti, sono l’ideale per chi ha il pollice verde e vorrebbe avere un giardino o un balcone sempre ricco di colore e vita. Richiedono anche pochissime cure e sono pertanto l’ideale per chi proprio non può dedicare troppo tempo alle piante ma ama comunque coltivarne alcune. Ecco 3 piante super resistenti al gelo da avere in inverno nel 2023.

Il ciclamino

Pochi fiori sono belli come quelli del ciclamino! Con i suoi variopinti colori spopola per i balconi di tutta quanta la nostra Penisola. Il motivo del suo successo sta non solo nella bellezza ma anche nel fatto che resiste molto bene alle basse temperature.

Inoltre non necessita di molte cure. Va innaffiato raramente e usando poca acqua onde evitare che marcisca. Se vuoi scongiurare questo rischio ti consigliamo di versarla direttamente nel sottovaso. C’è più di una buona ragione per provare a piantare un ciclamino nei vasi del proprio balcone.

Una piccola curiosità? La tradizione vuole che questa pianta porti moltissima fortuna ed è infatti un ottimo regalo per una donna che ha partorito da poco un bambino.

Il rododendro

Vivi in una zona particolarmente fredda? Niente paura. Questa pianta sopravvive fino a -5°C sotto zero purché non sia esposta a vento eccessivo. È un’acidofila e pertanto necessita di un terreno acido. Assicurati di soddisfare questa sua necessità se non vuoi che le sue foglie e i fiori si scoloriscano.

In inverno non necessita di molte innaffiature. Al contrario dovrai prestarle più attenzioni in primavera e in estate. Alcune varietà di questa pianta fioriscono anche durante la stagione più fredda dell’anno. Quindi, possono avere un grande valore decorativo per il tuo balcone o giardino. I suoi fiori sono disposti in gruppi e assumono diversi colori: azzurro, bianco, blu, lilla, porpora… insomma, ce ne sono per tutti i gusti!

Ecco 3 piante super resistenti al gelo da avere in inverno nel 2023: la Viola del pensiero

Splendida varietà di viola molto resistente alle temperature invernali e che fiorisce proprio durante questa stagione. I suoi fiori possono essere bianchi, gialli, rosa, lilla o persino viola. La Viola del pensiero richiede pochissima manutenzione e, come il ciclamino, non necessita di abbondante acqua.

Attenzione, però, a fare in modo che goda di alcune ore di luce solare se vuoi che sia in salute. Una volta che ti sarai accertato di ciò, questa pianta non avrà bisogno di molto altro per sopravvivere.

