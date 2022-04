Scadono prima di Pasqua questi 10 concorsi pubblici a tempo indeterminato dal Piemonte all’Emilia e l’Abruzzo, dalla Campania alla Sicilia

Presentiamo una sintetica carrellata di concorsi pubblici, da Nord a Sud, tutti prossimi alla scadenza dei termini. Una buona occasione per chi cerca un impiego nella P.A. e di lavorare a due passi da casa.

I bandi che esporremo attengono alle Gazzette Ufficiali n. 21 e 22 del 15 e del 18 marzo. Quindi scadono prima di Pasqua questi 10 concorsi pubblici a tempo spesso indeterminato, lungo tutto lo Stivale.

I concorsi pubblici a tempo indeterminato nelle Regioni del Centro-Nord

Partendo dalla Gazzetta n. 21, in Piemonte troviamo il concorso per esami della Città Metropolitana di Torino. La selezione è per 39 posti di vari profili, 6 dei quali riservati alle categorie protette. I titoli di studio richiesti sono il diploma di qualifica triennale (per 33 posti) e il diploma (per i 6 posti).

La Provincia di Monza e Brianza (Lombardia) ricerca 12 assistenti amministrativi contabili, categoria C1, con alcune riserve di posti.

In Emilia-Romagna segnaliamo anzitutto il concorso per esami al Comune di Forlì. Si ricercano 7 istruttori tecnici, categoria C1, di cui 2 posti riservati ai volontari delle FF.AA. Il Comune di Reggio Emilia ricerca invece 5 funzionari tecnici (categoria D1), con la riserva di un solo posto ai volontari FF.AA.

Per tutti i bandi su citati, i termini di candidatura scadono il prossimo 14.

La stessa scadenza vale anche per il concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Umbria 1 – Perugia. Si ricercano 15 dirigenti medici, per varie discipline, a tempo pieno e indeterminato. Quindi è richiesta apposita laurea (Medicina), l’iscrizione all’Albo e la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Con riferimento alla Regione Abruzzo, citiamo in questa sede due soli concorsi pubblici. Il primo rimanda alla Gazzetta n. 21 e all’ASL 02 di Lanciano-Vasto-Chieti. Si ricercano 45 infermieri e abbiamo già illustrato i requisiti e i termini per le candidature.

Sulla Gazzetta n. 22, invece, troviamo i 5 bandi della Provincia di Teramo per complessive 10 unità a tempo indeterminato. Nello specifico si ricercano 3 istruttori amministrativi, 2 contabili e 2 di vigilanza, tutti categoria C. Inoltre, 2 funzionari amministrativi e 2 informatici, tutti categoria D. I bandi prevedono delle riserve di posti e sono a tempo pieno o parziale. La scadenza, infine, è fissata al 17 aprile.

I bandi pubblici nelle Regioni del Sud

In Campania segnaliamo 2 concorsi, a partire dal bando (Gazzetta n. 22) dell’ASL Avellino per 68 unità a tempo indeterminato. I termini di candidatura sono fissati al 17 aprile e anche in questo caso abbiamo già illustrato requisiti e modalità di inoltro delle istanze.

Il Comune di Eboli, in provincia di Salerno, ricerca (Gazzetta n. 21) invece 4 agenti di polizia municipale, categoria C. In questo caso si tratta di assunzioni a tempo parziale di 18 ore settimanali e determinato (otto mesi). Per candidarsi c’è tempo fino alle ore 12 di giovedì 14.

In Sicilia (Gazzetta n. 21) segnaliamo il bando dell’Azienda Sanitaria provinciale di Trapani. Il concorso riguarda la mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, di 88 posti di vari profili professionali. Anche in questo caso i termini di candidatura sono fissati al 14 del mese.

In chiusura invitiamo i Lettori interessati ai concorsi a prendere visione integrale del bando di riferimento. In questa sede, infatti, abbiamo solo indicato alcuni di quelli di prossima scadenza.

