Ci sono un sacco di oggetti in casa che, senza che ce ne accorgiamo, possono nascondere tantissimi germi. Di solito cerchiamo di pulire a fondo le zone più ovvie, come i sanitari nel bagno, ma ci sono altre zone insospettabili della casa che contengono gli stessi germi del bagno, o anche di più.

Purtroppo, però, se non ce ne accorgiamo non prendiamo le dovute precauzioni. Li tocchiamo di continuo, ma questi oggetti possono davvero essere pieni di germi, quindi cerchiamo di pulirli più frequentemente e con maggiore cura.

Le insospettabili zone dove si annidano sporco e germi

Tra gli oggetti più sporchi della casa ci sono i tappeti. Essi possono nascondere molti più batteri della tavoletta del water, se non li puliamo correttamente. Bisogna quindi passare l’aspirapolvere almeno una volta a settimana per assicurarci che il tappeto non assorba troppi germi. Nel tempo, infatti, questi tendono a scendere in profondità e a fissarsi nel tessuto, rendendo ancora più difficile fare una buona pulizia. Inoltre, cerchiamo di non calpestarli mai con le scarpe, e chiediamo anche agli ospiti di toglierle.

Altri oggetti pieni di germi sono le tende, spesso sottovalutate e che tendiamo a trascurare molto. Dovremmo rimuoverle e lavarle almeno due volte l’anno e, se sono fatte di materiali particolari, come lino o seta, è bene portarle in lavanderia.

Li tocchiamo di continuo, ma questi oggetti presenti in tutte le case possono essere dei tremendi covi di germi

I pomelli delle porte sono anche pienissimi di germi, e la ragione è chiara. Si tratta infatti di alcuni degli oggetti che tocchiamo di più in assoluto, e non sempre abbiamo le mani pulite, anzi. Teniamoli puliti, dando una bella passata con un panno umido ogni volta che facciamo le pulizie in casa. Ancora più importante: laviamoci sempre le mani e non perdiamo la buona abitudine di sanificarle spesso.

Concludiamo con il materasso, sul quale passiamo diverse ore al giorno, e che tende ad assorbire lo sporco del nostro corpo. Questo porta ad accumulare molti germi. Cerchiamo quindi di pulirlo spesso, passando un aspirapolvere sulla sua superficie, e giriamolo dall’altra parte almeno una volta l’anno. Dopo 5 o 6 anni è meglio sostituirlo perché, nonostante i nostri sforzi, avrà accumulato un bel po’ di germi difficili da rimuovere. In questo modo potremo dormire sonni finalmente più tranquilli.

Lettura consigliata

Si possono pulire questi tipi di tappeti con aceto, bicarbonato o altro, ma pochi conoscono questo metodo per profumarli a lungo