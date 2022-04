La moda non finisce mai di stupirci e di sorprenderci piacevolmente. Perché nelle sue infinite proposte torna indietro nel tempo e riporta a galla pezzi forti che hanno fatto storia. Quest’anno gli stilisti hanno presentato sulle passerelle capi iconici e intramontabili, che le donne non giovanissime hanno già indossato e amato oppure odiato. Vediamo allora quali sono i grandi classici di cui la moda ha decretato il ritorno.

La vita che si scopre

Tra i grandi ritorni c’è quello del gilet, il capo maschile che nella versione classica si indossa sotto la giacca, in un completo elegante. Nella moda femminile, invece, viene reso estremamente sexy perché portato a pelle e da solo, senza la giacca e lasciando nude le braccia. Il gilet mantiene la struttura sartoriale maschile, incluso lo scollo a V e sta benissimo sui pantaloni.

Lascia la vita scoperta così come il crop top, la camicia corta, un capo d’abbigliamento molto gettonato che riappare sistematicamente nelle sfilate di moda. Indubbiamente ha il suo fascino e piace molto perché è incredibilmente sexy. Lo troviamo in versione morbida o aderente, con maniche lunghe o corte. Non la solita camicia, ma sono questi i capi audaci da indossare, la scelta originale della primavera e dell’estate.

Ma stanno bene a tutte? Questa domanda è d’obbligo nel caso di una scelta così audace. Sicuramente slanciano la figura, perché spostano il baricentro verso l’alto e fanno sembrare le gambe più lunghe. I modelli aderenti stanno bene a chi ha la vita sottile mentre chi deve nascondere qualche rotondità può scegliere un modello più morbido.

Non la solita camicia, ma sono questi i capi di tendenza che fanno sembrare più giovani e sexy anche dopo i 50 e 60 anni

Come si indossano il gilet e il crop top? Stanno a meraviglia con i jeans, un capo senza tempo, ma anche con i pantaloni palazzo eleganti e fluidi a vita alta, per un look sofisticato e raffinato.

Una scelta decisamente audace è quella di indossarli, inoltre, con i pantaloni a vita bassa, un grande ritorno degli anni Duemila. È il modello forse più amato da alcune e odiato nello stesso tempo da altre. Perché o ci piace oppure no, lo indossiamo con piacere oppure lo detestiamo. I pantaloni a vita bassa segnano una vera trasformazione dopo anni di vite alte e altissime, a volte decisamente scomode.

Non che i pantaloni a vita bassa non lo siano, soprattutto nelle forme estreme. Con il gilet o il crop top formano un insieme malizioso e super sexy perché la vita si scopre lasciando in vista l’ombelico, una parte del corpo molto seducente. Chi non vuole osare così tanto può scegliere modelli leggermente più lunghi con pantaloni classici a vita media o alta. Il look manterrà il suo fascino e risulterà meno provocatorio e adatto anche a chi ha superato gli anta.

