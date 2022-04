Sta appassionando moltissimi questa serie televisiva su una finta ereditiera che ha vissuto alla grande ingannando ricchi e banche 

Su Netflix negli ultimi mesi un film ha avuto un grande successo di pubblico. La serie riporta una storia realmente accaduta alcuni anni fa negli Stati Uniti che ha veramente dell’incredibile. Il film racconta come una ragazzina di origine russa di 20 anni sia riuscita a scalare la società newyorkese che conta fingendosi una miliardaria. Per anni questa ventenne ha alloggiato in hotel di lusso, ha mangiato nei migliori ristoranti, volato su jet privati, senza avere un dollaro. La miniserie televisiva, racconta passo dopo passo come la protagonista inizia la scalata alla ricchezza ingannando molte importanti personalità di New York.

La miniserie, in 9 puntate di circa 45 minuti, è intitolata Inventing Anna. Anna Sorokin è una giovane ragazza di origini russe. Anna dopo le scuole superiori inizia a lavorare per la rivista Purple, ma la gavetta non fa per lei. Partecipa alla settimana della moda di New York e qui fa amicizia con alcune persone ricche e influenti. A loro si presenta come Anna Delvey, la figlia ereditiera di un ricco magnate russo.

La signora Delvey sostiene di avere un patrimonio personale di 60 milioni di dollari, interamente versati in un fondo fiduciario. Grazie a questo escamotage senza un soldo riesce per anni a fare una vita di lusso alle spalle di molti amici ricchi, o presunti tali. Anna riuscirà ad alloggiare per anni nei migliori alberghi di New York, mangiare nei migliori ristoranti. Farà una vacanza in un hotel di lusso in Marocco con un conto da 62mila dollari addebitati sulla carta di credito di un’amica.

La miniserie parte da un fatto realmente accaduto, aggiungendo parti inventate per rendere più avvincente la storia. Il film decolla dopo le prime due puntate un po’ lente, e prende lo spettatore inchiodandolo alla poltrone. Ogni volta che una puntata termina si passerà subito a quella dopo.

Il film ha il pregio di mettere in luce alcuni aspetti interessanti della natura umana. Mostra come una ragazzina ottenga ciò che vuole grazie a un carattere forte e alla profonda convinzione di meritare il meglio dalla vita.

Anna riesce ad ingannare le persone grazie alla forte volontà di essere ciò che in realtà non è. Attenzione, Anna non inganna degli sprovveduti, ma persone ricche e influenti che vedono in lei ciò che a loro fa comodo vedere. Non è molto bella, ma è affascinante perché crede in sé stessa ed è convinta di meritare il meglio.

Anna è bravissima a sfruttare la lusinga e a giocare sull’avidità, tanto da arrivare quasi ad ottenere un prestito da 20 milioni di dollari. E anche se alla fine non lo ottiene, comunque questa ragazzina è riuscita a farsi dare dalle banche americane 300.000 dollari sulla parola.

Sta appassionando moltissimi questa serie perché Inventing Anna non è solo divertente ma offre interessanti spunti di riflessioni. Per chi desidera vederlo il consiglio è di una visione tutta d’un fiato, una full immersion di un pomeriggio e una sera.

