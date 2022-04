Occasione d’oro per i laureati per accedere alle sedi CONSOB di Roma e Milano e la domanda va fatta subito

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 12 aprile sono apparsi due bandi della CONSOB, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Nello specifico si ricercano le seguenti unità:

10 laureati, esperti profilo economico, area manageriale e alte professionalità del personale di ruolo. Le sedi interessate dalla selezione sono quelle di Roma (6 posti) e Milano (4 posti);

5 laureati nel segmento professionale di consigliere, profilo di revisore contabile, per la sola sede di Roma. Anche qui i futuri assunti rientreranno nell’area manageriale e delle alte professionalità del personale di ruolo.

Sebbene il numero dei posti non sia enorme, si tratta senza dubbio di un’occasione d’oro per i laureati per accedere alle sedi CONSOB.

Il concorso per i 10 laureati, esperto profilo economico

Con riferimento al primo bando, vediamo quali sono i requisiti di ammissione alle selezioni. Il primo attiene al titolo di studio e si richiede la laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento, con punteggio di almeno 105/110. Tra le classi di studio interessate troviamo finanza, scienze dell’economia (inclusa LM-77), scienze statistiche (inclusa LM-83) e i titoli equiparati e/o equipollenti.

Il bando prevede poi la maggiore età, l’idoneità fisica alle mansioni, la cittadinanza italiana o comunque il rispetto delle previsioni di Legge in materia. Ancora, non bisogna aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da assolvere e bisogna godere dei diritti civili e politici.

Le istanze andranno inviate tramite l’applicazione disponibile sul portale CONSOB entro le ore 18.00 del 12 maggio. Sempre in tema di scadenze, ricordiamo che fino al 6 maggio ci si può candidare al nuovo bando del Ministero della Difesa.

Il concorso è articolato nei seguenti step: eventuale prova preselettiva, una prova scritta e una orale, un colloquio in lingua inglese. L’Allegato 1 del bando indica quali sono le materie oggetto delle prove del concorso. Quanto alle convocazioni per le prove, esse verranno pubblicate sul sito istituzionale e avranno valore di notifica a tutti gli effetti di Legge.

La prova preselettiva, in particolare, si terrà qualora le domande di partecipazione eccedano le 180 unità per la sede di Roma e le 120 per quella di Milano.

Le selezioni per i 5 posti presso la sola sede di Roma

Passando al secondo bando, requisiti, termini e modalità di inoltro delle istanze coincidono con quanto sopra illustrato. Nel caso di un numero di istanze pervenute siano eccedenti le 150 unità, la CONSOB procederà ad una preselezione per titoli. La valutazione degli stessi è indicata all’art. 3 dell’Allegato 1. Il successivo articolo 6, infine, illustra come si articolerà lo svolgimento del concorso:

una prova scritta;

valutazione dei titoli;

prova orale;

colloquio in lingua inglese.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato alle selezioni a prendere visione integrale del bando di interesse per sciogliere tutti gli eventuali dubbi.

