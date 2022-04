Scegliere di viaggiare in treno si rivela, quasi sempre, una soluzione ricca di vantaggi. Rispetto ad altri mezzi di trasporto, decidere di viaggiare in treno significa spostarsi con rapidità da un luogo ad un altro e godere di un maggior comfort di viaggio rispetto anche all’auto. Basti pensare che, con l’alta velocità, il tragitto Roma-Milano dura solo 2 ore e 49 minuti contro le 3 ore e 55 minuti dell’aereo. Inoltre, in termini di tutela ambientale, viaggiare in treno, oggi, rappresenta anche la soluzione più ecologica. Infatti, tra i diversi mezzi di trasporto, il treno è quello più sostenibile.

Le emissioni di CO2 ed il consumo di energie del viaggio su rotaie sono nettamente inferiori di quelli degli spostamenti in aereo o in auto. Per non parlare della sicurezza. Le statistiche confermano che viaggiare in treno è molto più sicuro che viaggiare su strada. I numeri degli incidenti ferroviari non sono lontanamente paragonabili con quelli degli incidenti stradali. Per quanto riguarda, invece, l’aspetto economico le diverse compagnie ferroviarie riservano sempre per i passeggeri promozioni per viaggiare in treno al miglior prezzo. Bisogna solo tenersi aggiornati. Quest’oggi scopriremo come ricevere un pass gratuito per viaggiare sui treni in Europa e chi ne ha diritto presentando una domanda.

Scade il 21 aprile la domanda per viaggiare gratis in treno per 1 mese in tutta Europa, ecco chi può presentarla

L’iniziativa è rivolta ai giovani che hanno compiuto 18 anni e sono residenti in uno degli Stati membri dell’UE o dei paesi terzi associati al programma Erasmus+. Il programma offre l’opportunità di scoprire le piccole e grandi città dell’Europa spostandosi principalmente in treno. Oltre a ricevere un pass gratuito per viaggiare in treno in tutta Europa, i giovani selezionati riceveranno anche una tessera sconto. Con quest’ultima potranno partecipare a visite culturali, iniziative sportive, trasporti locali, vitto e alloggio a prezzi vantaggiosi.

Si ricorda che scade il 21 aprile la domanda per viaggiare gratis in treno per 1 mese in tutta Europa, per cui cerchiamo di capire cosa occorre per partecipare alla selezione.

Requisiti

Per presentare la domanda è necessario essere nati tra il 1° luglio 2003 ed il 30 giugno 2004 e risiedere in uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Anche chi risiede in Islanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Turchia e Liechtenstein può partecipare. Nella domanda il richiedente deve inserire semplicemente il numero della propria carta di identità e rispondere a qualche quesito. I giovani selezionati potranno così viaggiare gratuitamente fino ad un massimo di 30 giorni nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 30 giugno 2023.

