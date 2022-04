Bianca, cremosissima e vellutata, la besciamella è tra le salse a base salata più famose e amate di sempre.

Questa preparazione, facile e golosa, sembra affondare le sue radici in Francia. La ricetta classica prevede 3 ingredienti: burro, farina e latte. Un mix speciale che ha spopolato in tutto il Mondo, giacché è capace di regalare a moltissimi piatti un tocco di vero gusto. Per questo motivo, la besciamella è entrata subito anche nel cuore degli italiani che ne hanno fatto un vero asso nella manica in cucina. Dalla classica pasta al forno, alle crepes, dagli sformati di verdure ai cannelloni ripieni, la besciamella non può mancare. Dunque, tutti la preparano ma in pochi sanno questi segreti degli chef per realizzarla sempre bella, liscia e senza grumi.

Negli anni, la rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa si è popolata di ricette classiche e versioni più innovative, di besciamelle ricche e sostanziose e di quelle più povere di grassi. Un anno fa, a far impazzire tutti, certamente è stata questa besciamella speciale che in molti hanno portato a tavola per le festività pasquali. Ecco, infatti, tutti gli ingredienti e il procedimento di questa prelibatezza pronta in 5 minuti.

Questa sera, invece, prepareremo una cremosissima besciamella senza burro e olio, ideale per chi vuole un condimento più light. Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone

Ingredienti

1 litro di latte scremato a temperatura ambiente (va benissimo anche il latte vegetale);

100 g di farina tipo 00;

1 cucchiaino di sale;

noce moscata in polvere q.b.

pepe q.b.

Cremosissima besciamella senza burro e olio per condire lasagne, cannelloni ripieni e pasta al forno alla perfezione ma senza troppe calorie. Procedimento

Il procedimento è facilissimo. Innanzitutto, setacciare la farina e versarla in un pentolino. Aggiungere un pizzico di sale, un po’ di pepe e la noce moscata. A questo punto, versare a filo il latte, lasciandone un po’ da parte. Mescolare con cura per qualche minuto per evitare grumi. Poi, trasferire sul fuoco e far cuocere mescolando continuamente. Pian piano, versare il latte avanzato prima. Dopo qualche minuto, la crema apparirà liscia e vellutata. Insomma, bastano 5 minuti per creare una besciamella con circa 90 kcal con cui condire tutti i nostri piatti preferiti.

Conservazione

Questa besciamella light può tranquillamente essere conservata nel frigo in un contenitore a chiusura ermetica, oppure in una tazza coperta da pellicola trasparente. Si conserva bene per un massimo di 3 giorni.

Lettura consigliata